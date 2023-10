Bianca "La Marquesa" Aguilar tiene 12 años y es cantante, y luego de una audición a puro rock en Got Talent Argentina que terminó entre lágrimas se llevó grandes consejos de Abel Pintos y Florencia Peña.

Antes de cantar, Bianca les agradeció al jurado por poder estar en el escenario y procedió interpretar Aún estás en mis sueños, de Rata Blanca.

“Sos un personaje, tenés una presencia y una actitud que muchos artistas que están pegados no la tienen. Hay que trabajar mucho la voz porque por momentos creo que los nervios te jugaron en contra. Tenés todo para ser una gran artista”, fue la primera devolución que recibió la participante de parte de Emir Abdul.

“Estoy deslumbrada con tu personalidad y con cómo te comés la cámara. Te felicito”, le dijo La Joaqui a Bianca.

Abel tomó la palabra y le hizo una pregunta clave a la joven rockera. “Está buenísimo que te tomés en serio lo que hacés, tenés muchas condiciones. A tu edad no siento que uno deba hacer mucho hincapié en cosas técnicas a lo que al canto se refiere porque el sistema está formándose. ¿Estudiás canto?”, indagó el músico.

“Sí. A los 8 vi un video cantando y parecía Moni Argento. Me inspiré en cantar por Moni”, reveló Bianca, causando la risa de Flor Peña, que le aconsejó que "no vaya por ahí".

“Te lo pregunté porque es importante que estudies canto, porque te vas a poder cuidar de esa forma. Al margen de que hubo cosas en la afinación, creo que no son los nervios, es la euforia y la intensidad. Sos una cantante muy intensa y está buenísimo, pero es un arma difícil de controlar y te va a llevar tiempo. Te sugiero que a eso no le sobrecargues cosas, por ejemplo, con la escena. Si vos te parás ahí y cantás, es suficiente. El resto lo vas a aprender con el tiempo”, le recomendó Abel a la rockerita.

Flor también quiso ser incisiva con Bianca, aunque hizo hincapié en la vestimenta que ella llevó y en su actitud recorriendo el escenario.

“El talento que vos tenés, que lo vas a ir desarrollando a medida que vayas creciendo porque es una cuestión de tiempo, sanidad vocal, lo vas a hacer porque tenés condiciones. Necesito que entiendas que sos una niña, que tenés 12 años y que no es necesario que actúes de una señora más grande. Te lo digo con todo el amor como alguien que atravesó su niñez actuando y cantando. Conectá con tu niña porque sos una niña y no intentes vestirte, actuar o sobreactuar de alguien más grande porque ya vas a llegar a esa edad”, expresó Peña para la joven cantante.

“Tu talento es fantástico y cómo pisas el escenario también, pero no es necesario que te disfraces. Quemar etapas de esa manera puede ser contraproducente. Conectate con tu voz, con los años que tenés y con tus amigos. No intentes disfrazarte de alguien más grande que eso va a llegar solo”, le aseguró Flor a Bianca antes de que todo el jurado vote a favor de que pase a la próxima etapa de Got Talent Argentina.