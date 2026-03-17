La casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) volvió a vivir una noche cargada de tensión con una nueva gala de eliminación que mantuvo en vilo tanto a los participantes como a los televidentes que siguen cada detalle del reality. En esta oportunidad, el programa tuvo una dinámica diferente a la habitual: todos los jugadores quedaron expuestos en placa y el público votó de manera positiva para salvar a sus favoritos. De esta manera, el participante con menor apoyo debía abandonar la competencia. Tras una definición que se extendió durante varios minutos y un mano a mano final cargado de suspenso, el último eliminado del reality fue Nicolás Sícaro, más conocido en el programa como Nick.

La gala se desarrolló con la conducción de Santiago del Moro, quien fue revelando uno a uno los nombres de los participantes que lograban bajar de placa gracias al apoyo del público. La expectativa era alta dentro de la casa más famosa del país, donde los jugadores siguieron atentos cada anuncio mientras intentaban descifrar cómo había respondido la audiencia ante una semana intensa marcada por estrategias, discusiones y alianzas que comienzan a consolidarse a medida que avanza la competencia.

El primero en recibir la buena noticia fue Eduardo Carrera, quien logró asegurarse la continuidad tras obtener el 23,2% de los votos positivos en la instancia inicial entre seis nominados. El participante, recordado por su paso por la edición de Gran Hermano de 2003, respiró aliviado al escuchar su nombre y celebró con sus compañeros. La reacción dentro de la casa reflejó el clima de nerviosismo que dominaba la noche, ya que cada anuncio acercaba más el momento decisivo.

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Minutos después llegó el turno de Brian Sarmiento, el exfutbolista que también logró salir de la placa con el respaldo del público. Con un 28,3% de votos positivos en la instancia entre cinco participantes, el jugador confirmó que seguirá una semana más dentro del reality. Su continuidad fue recibida con aplausos y abrazos por parte de varios compañeros, mientras que otros observaban con cautela cómo se reconfiguraban las posibilidades dentro del juego.

La gala continuó con la confirmación de Franco Zunino como el tercer salvado de la noche. El participante obtuvo el 36,1% de los votos positivos en la etapa en la que quedaban cuatro jugadores en placa. Su nombre generó una reacción inmediata dentro de la casa, donde varios compañeros celebraron la noticia mientras el clima de tensión seguía creciendo para quienes aún permanecían en riesgo.

Poco después, Santiago del Moro anunció que Kennys Palacios era el cuarto salvado de la gala. Con un contundente 52,3% de votos positivos en la instancia entre tres participantes, el estilista, conocido también por su cercanía con Wanda Nara, logró continuar en el reality. Su salvación fue uno de los momentos más comentados de la noche, ya que llegó con un porcentaje elevado que reflejó un fuerte apoyo por parte del público.

Con esos resultados confirmados, la placa quedó reducida a dos participantes: Martín Rodríguez y Nicolás “Nick” Sícaro. El silencio se apoderó tanto del estudio como de la casa, donde los jugadores aguardaban el desenlace con evidente nerviosismo. Ambos habían protagonizado distintos momentos dentro de la convivencia, por lo que el resultado final generaba incertidumbre entre los fanáticos del programa.

Finalmente, el conductor mostró el sobre con la decisión del público y confirmó el resultado. Martín Rodríguez logró salvarse con el 56,1% de los votos positivos, lo que le permitió continuar en competencia una semana más. Del otro lado quedó Nick Sícaro, quien obtuvo el 43,9% de los votos y se convirtió en el nuevo eliminado de la temporada.

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Tras escuchar el anuncio, el joven debió armar su valija y despedirse de sus compañeros, con quienes convivió durante poco más de dos semanas dentro de la casa. La salida estuvo marcada por abrazos, lágrimas y palabras de aliento por parte del resto de los participantes, quienes acompañaron el momento mientras la puerta principal se abría para su despedida definitiva.

Con esta eliminación, Nick se convierte en el cuarto participante que abandona la competencia en esta edición de Gran Hermano: Generación Dorada. Previamente habían dejado el juego Gabriel Lucero, Tomás Riguera y Carla “Carlota” Bigliani. Además, durante el desarrollo del reality también se registraron otras salidas fuera del mecanismo habitual de votación: Divina Gloria abandonó la casa por motivos médicos y Carmiña Masi fue expulsada tras protagonizar comentarios racistas contra otro participante.