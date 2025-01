Con el correr de las semanas, el encierro y la convivencia se hacen más complicados para los jugadores de Gran Hermano (Telefe). Pero más allá de las consecuencias típicas del confinamiento, los participantes sufren la falta de sus seres queridos. Es por eso que este jueves, Santiago del Moro ingresó a la casa para entregarle a los competidores mensajes de sus familiares. Entre palabras de aliento, cambios de estrategia y gestos de amor, los hermanitos se emocionaron hasta las lágrimas y reflexionaron sobre su juego.

Previamente, en ese contexto, el líder, Giuliano Vaschetto, debía modificar la placa. El joven tenía sacar a un jugador y subir a otro para conformar la placa de cara a la próxima gala de nominación. Sin embargo, un error lo llevó a perder ese beneficio. Como primera elección, el participante decidió mover a Katia a la zona de riesgo. Luego, después de mucha reflexión, el hermanito resaltó que bajaría a Jenifer. Fue entonces cuando su movimiento quedó anulado ya que, durante la jornada, le había anticipado a su compañera la idea que tenía.

Así las cosas, Santiago del Moro entró a la casa luciendo un traje blanco y lentes oscuros. Mientras caminaba por la pasarela del jardín, el conductor fue recibido por los competidores. Entre abrazos y gestos de cariño, todos se alegraron de ver a su guía. Luego de caminar por el lugar y llegar a un salón preparado para la cena, todos los presentes se sentaron. En ese momento, la figura de la tele comenzó a revisar las cartas que tenía en su poder.

Puede interesarte

Una de las primeras en recibirla fue Petrona. La tucumana recibió las palabras “quedate” y “apoyo” de parte de su esposo e hija. Luego llegó el turno de Brian Alberto. Ante la pregunta de quién le había enviado las palabras, el joven contestó: “Mi mujer y mi mamá, mi fandom número uno”. Luego el conductor siguió: “Ellas te mandaron “grande” y persevera”, dos grandes palabras”. Fue entonces cuando el competidor de San Miguel afirmó: “Soy lo que soy porque tengo la mamá que tengo, ella siempre me dijo persevera. Y si hoy estoy acá es porque perseveré ante todas las circunstancias que la vida me puso. Y si tengo la familia que tengo es porque traté de cambiar y mejorar. Mi mujer me pone grande porque formamos una familia hermosa, son todo para mí. Estoy muy contento”. En ese instante, Brian no contuvo la emoción y quebró en llanto.

Luego fue el turno de Santiago Algorta, quien recibió las palabras “fiera” y “auténtico”. Por su parte, otros participantes tuvieron palabras que les advirtieron sobre el juego que estaban haciendo. Con la intención de que cambie su rumbo, la familia de Giuliano le envió “cambio” y “atención”. En esa misma línea, Chiara leyó “valorate” y “alejate”.

Pero más allá de cualquier cambio de rumbo estratégico que quisieran destacar los familiares, el momento más emotivo de la noche se vivió cuando Luciana abrió su sobre. “Tengo tu carta Lu, tranquila que es lindo y es especial”, dijo del Moro mientras se levantaba de la silla para abrazar a la joven que rompía en llanto. Segundos después, la figura de la televisión continuó: “Cuando me llegaron los mensajes fue el primero que agarré porque sabía que lo estabas esperando mucho, más que nadie. Desde que entraste acá, lo único que vos querías saber era si ese afuera que vos dejaste te aceptó. No sabía que iba a aparecer tan pronto. Esto te lo manda tu mamá y tu hermano. Una de las palabras que eligieron para vos es “creá”. Pero hay otra que vos estabas esperando que es tan simple y tan fuerte y creo que es la respuesta a muchas preguntas que te hiciste acá adentro. ¿Sabés qué palabra te manda tu mamá?. Hija”.

Puede interesarte

Tras escuchar a del Moro, la joven se quebró. Mientras intentaba secarse las lágrimas con un pañuelo, muchos de sus compañeros se levantaron para abrazarla y contenerla. Ante la consulta de Santiago, Luciana respondió qué le producían estas palabras: “Son mi vida, lo más importante, vivo con ello dos. Con mi hermano creo, él es coreógrafo, el que me alinea. Yo voy más allá y él me dice: “Tranquila, despacio, pensalo”. Y mamá es lo único que tengo, mi corazón entero”. De esta manera, más allá del shock emotivo, los jugadores recibieron fuertes palabras de sus familiares, las cuales les darán ánimos para continuar y una advertencia para cambiar de estrategia.