La joven de 26 años, identificada como C.C., permanece internada en el hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe bajo evaluación médica. Sus familiares aguardan el informe de los profesionales que llevan adelante su atención. “Ella sigue internada en el Cullen, estamos a la espera del parte médico”.

La preocupación por su paradero comenzó el jueves por la tarde, cuando la mujer no se presentó a retirar a sus tres hijos de la escuela. Según relató su madre, esta situación resultó inusual, ya que siempre avisaba ante cualquier demora. Tras intentar contactarla sin éxito, se radicó la denuncia correspondiente.

En el marco de la investigación, personal de Trata de Personas y Cibercrimen logró determinar que el teléfono celular de la joven se encontraba en Santa Fe. A través de la reconstrucción del recorrido, las autoridades localizaron al conductor de una aplicación de viajes que la trasladó desde calle Pringles, en Paraná, hasta la capital santafesina.

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El subdirector de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, Claudio Martínez, detalló que el chofer confirmó el traslado. Según su testimonio, el viaje se desarrolló con normalidad y la joven descendió en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus por su propia voluntad. “Manifestó que efectivamente había trasladado a esta chica y que la había dejado en buenas condiciones y por propia voluntad”.

Finalmente, el viernes alrededor de las 16:30, la joven fue hallada en cercanías de las calles 25 de Mayo y Junín. Desde la Policía informaron que, hasta el momento, no se ha radicado una nueva denuncia. Sus familiares expresaron alivio tras el hallazgo: “Gracias a Dios está con vida, está entera, está bien”.