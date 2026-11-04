Hernán Crespo será papá por cuarta vez a los 51 años. El exdelantero de la Selección argentina y actual entrenador del Atlas de México anunció que espera una hija junto a su pareja, Antonella Silguero, de 33 años. La noticia fue confirmada este martes 3 de noviembre mediante una emotiva publicación en redes sociales.

La pareja compartió una serie de fotografías para anunciar el embarazo. En una de las imágenes aparecen besándose mientras sostienen una ecografía, mientras que en otras muestran su felicidad por la llegada de la nueva integrante de la familia.

El anuncio estuvo acompañado por un mensaje de Antonella dirigido a la beba que esperan: “El amor más grande y fuerte que existe. Bebita, no sabés cuánto te deseamos y cuánto te esperamos”.

La publicación recibió numerosas felicitaciones de sus seguidores y personas cercanas a la pareja.

La emoción de Hernán Crespo por la llegada de su hija

El exfutbolista no tardó en expresar su alegría y respondió a la publicación de Antonella con una romántica dedicatoria.

“Nuestro sueño se vuelve realidad. Te amo y te admiro, amor de mi vida”, escribió Crespo en los comentarios de Instagram.

Además, compartió en sus historias una fotografía en la que aparece besando la panza de su pareja.

En esa publicación reveló que el embarazo llegó después de un período en el que ambos habían buscado agrandar la familia.

“Se me explota el corazón de la alegría. Después de una larga búsqueda, se agranda nuestra familia”, expresó.

La noticia representa un momento especial para la pareja, que está junta desde hace cinco años y espera su primera hija en común.

Para Crespo será su cuarta experiencia como padre, mientras que para Antonella será su primera maternidad.

Quién es Antonella Silguero, la pareja de Hernán Crespo

Antonella Silguero tiene 33 años, es modelo y mantiene una relación con Hernán Crespo desde octubre de 2021.

Ambos se conocieron a través de amigos en común y comenzaron un romance que, inicialmente, mantuvieron alejado de la exposición mediática.

Con el paso de los meses decidieron convivir y finalmente hicieron pública su relación durante el Mundial de Qatar 2022.

En aquella oportunidad, asistieron juntos a la final entre Argentina y Francia, en la que la Selección argentina se consagró campeona del mundo.

Antes de iniciar esta etapa junto al exfutbolista, Antonella tenía un emprendimiento de indumentaria que quedó en pausa cuando se trasladaron a Qatar, donde Crespo trabajaba como entrenador del Al-Duhail.

Desde entonces, la modelo comenzó a compartir con mayor frecuencia fotografías de la pareja y distintos momentos de su vida cotidiana.

Las tres hijas de Hernán Crespo

El exdelantero ya es padre de Nicole, Sofía y Martina, fruto de su matrimonio con la modelo italiana Alessia Rossi.

Crespo y Rossi estuvieron casados durante 17 años y se separaron en 2019, después de construir una familia durante la etapa en la que el futbolista desarrolló buena parte de su carrera en Europa.

Con la llegada de la nueva beba, el entrenador tendrá cuatro hijas.

La noticia también marca una nueva etapa personal para Crespo, quien actualmente vive en México por sus compromisos profesionales y mantiene una relación consolidada con Silguero.

Su presente como entrenador en México

Mientras celebra la noticia del embarazo, Hernán Crespo continúa su carrera como director técnico al frente del Atlas de México.

El entrenador argentino asumió el cargo en julio de 2026, después de haber dirigido equipos como Defensa y Justicia, São Paulo, Al-Duhail y Al-Ain.

A comienzos de este año, su nombre también había aparecido entre los candidatos para dirigir a River Plate tras la salida de Marcelo Gallardo. Sin embargo, la dirigencia del club de Núñez terminó eligiendo a Eduardo Coudet.

En Atlas, Crespo trabaja con varios futbolistas argentinos, entre ellos Florián Monzón, Milton Valenzuela, Adonis Frías, Manuel Capasso y Kevin Zenón.

Ahora, además de sus compromisos deportivos, el exgoleador se prepara para recibir a su cuarta hija, una noticia que celebró públicamente junto a su pareja después de varios años de relación.