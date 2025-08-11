Una mujer fue detenida en las últimas horas acusada de asesinar brutalmente a su hija de ocho meses de vida en la localidad bonaerense de Villa Domínico, partido de Avellaneda.

Según detalló a Crónica una fuente cercana a la investigación, la madre ahorcó y golpeó a la beba con un ladrillo en la cabeza hasta matarla.

Después, incendió la casa ubicada en un pasillo de la calle Campichuelo al 4270, a solo dos cuadras de un comedor comunitario, en un aparente intento de borrar las pruebas y escapar.

El incendio y la caída de la acusada

Las llamas se propagaron rápidamente y afectaron a las casas linderas, generando pánico entre los vecinos de Villa Corina. Tras un intenso trabajo en el lugar, los bomberos lograron controlar el fuego antes de que se extendiera por todo el barrio.

En medio del operativo para apagar el incendio, la policía desplegó un operativo cerrojo en la zona y detuvo a la madre de la víctima, que escapó tras prender fuego la casa.

Ahora, la acusada quedó a disposición de la fiscalía de turno, que investiga el caso.

La investigación

Los investigadores no descartan que el incendio de la casa haya sido una maniobra de la acusada con el objetivo de borrar las pruebas del crimen.

Por estas horas, la Justicia busca determinar si la imputada comprende la gravedad de sus actos y cuál fue el motivo detrás del brutal filicidio.

Hasta el momento, no trascendieron datos sobre el padre de la víctima ni sobre el entorno familiar.

En la mente de un filicida

Son los crímenes más difíciles de entender y, también, los más difíciles de prevenir. Sin embargo, suceden con más frecuencia de lo que se cree. ¿Qué lleva a una persona a matar a su propio hijo o hija? ¿Qué sucede en la mente de alguien capaz de atentar contra lo más preciado?

“Desde la psiquiatría y las neurociencias no hay una única causa. Puede tratarse de un trastorno mental grave, como una psicosis, con ideas delirantes de tipo paranoico. En este caso, la persona cree erróneamente que su familiar -en este caso, un hijo- es una amenaza. Alguien que trata de envenenarlo, que está haciendo cosas como para acabar con su vida. Y cree que se está defendiendo de eso”, sitúa Emilio Hidalgo, médico psiquiatra (M.P 3082).

Y profundiza: “También podría tratarse de trastornos de la personalidad. Hay personas -el psicópata, por ejemplo- que pueden tener una violencia de tipo crónica y no les importa demasiado la vida de los demás. También hay situaciones específicas como el trastorno explosivo intermitente: son estas personas que frente a ciertos estímulos reaccionan de una manera desmedida, llegando a provocar violencia física o verbal. Los familiares son los que están más cerca y quienes más frecuentemente se convierten en el blanco de esa angustia, de ese miedo o de esa desorganización mental”.

La criminología distingue una variedad de razones capaces de desencadenar el acto de matar a un hijo. Y si bien entre sí poseen matices que plantean un abordaje diferente tanto en la investigación como en las penas a aplicar, la salud mental suele ser un factor común en buena parte de los casos.