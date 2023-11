Un joven contactó a su expareja para hablar porque quería “terminar bien la relación”. Con esta excusa, la citó en una plaza, la arrastró hasta el monte y la apuñaló: “Perdoname, mi amor, te tengo que matar”, le dijo mientras la atacaba.

El dramático episodio ocurrió el domingo en el barrio Siglo XX de Santiago del Estero. La noche anterior, la chica de 21 años había festejado su cumpleaños y compartió en sus redes fotos con su mejor amigo. Esto desató el enojo de su expareja, con quien estuvo casi dos años de novia, en los que sufrió manipulación y, según explicó ella misma, se terminó formando una relación “tóxica”.

“¿Quién es ese?”, comenzó a cuestionarle el joven de 20 años. Ella le pidió que no la moleste, pero él siguió y al día siguiente le escribió nuevamente. En el mensaje le pidió “hablar” para terminar bien la relación y ella aceptó.

Pactaron encontrarse en una plaza del barrio y la pasó a buscar a unas cuadras de su casa. Le pidió que lo acompañe a cargar combustible, pero el atacante manejó hasta un hotel.

Cuando la chica notó donde se encontraban lo obligó a frenar. “No voy a entrar aquí con vos. Hablemos en otro lugar o me vuelvo a mi casa”, le dijo ella a lo que el joven respondió: “Entremos y hablemos en un lugar más tranquilo. No quiero que la gente me vea llorar”.

Sin embargo, la chica no accedió y él se dirigió al Parque Sur. Allí le dijo que “tenía que ir a ver el terreno del novio de su madre, porque había gente que quería entrar”, pero era todo un engaño. Al ingresar a una zona de monte detuvo la marcha y comenzó el calvario.

La chica intentó escapar, pero él la atrapó, la arrastró del pelo y la golpeó. En determinado momento, agarró un cuchillo de su mochila y comenzó a amenazarla. Tras forcejear, la arrojó al suelo y le puso el arma en el cuello: “Perdoname, mi amor, te tengo que matar, yo vine a hacer esto”, le dijo.

En medio de la pelea, el atacante le realizó cortes en las piernas y brazos. Ella mientras le suplicaba que no la mate. “Escapemos juntos. No le diré a nadie. Le voy a decir que me asaltaron. Llevame a que tu mamá me cure”, le rogó.

“Vos me vas a denunciar. No quiero ir preso. Yo te tengo que matar”, le respondió él mientras lloraba. “Mi amor te corté el cuello, porque te tengo que matar”, le decía y seguía agrediéndola.

“Cuando sentí que la sangre me caía, y que él me decía ‘mi amor te corté el cuello porque te tengo que matar’, me caí rendida; esperando que pase lo que tenga que pasar”, dijo al medio local Nuevo Diario.

En el mismo sentido, sumó: “Él tenía todo planeado. Me mandó un mensaje diciendo ‘no nos vamos a ver nunca más’. Hoy, ahora, entiendo lo que me quiso decir. Tenía el cuchillo en la mochila, y siempre la tocaba como buscando algo. Me amenazaba y luego, me decía que ‘nunca era capaz de hacer algo así’. Después de que me hincara en el cuello, solo le decía ‘dejame morir, dejame desangrar aquí’. Creo que si estaba en cualquier lado o si en la calle no había gente en las fincas, no la contaba. Me mataba y me dejaba ahí tirada”.

Finalmente la víctima logró escapar y pidió ayuda a una pareja de motociclistas. Fue trasladada a la comisaria local donde radicó la denuncia penal y posteriormente la llevaron a un centro de salud de la Capital, donde permaneció internada hasta ayer.

Por su parte, el agresor se presentó en una comisaría junto a su abogado y quedó detenido.