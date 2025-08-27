Un brutal episodio ocurrió este fin de semana en una casa ubicada sobre la calle General Taboada, en el barrio José Hernández de la localidad de Robles, Santiago del Estero, donde un hombre le disparó a su expareja y luego intentó quitarse la vida. Ambos permanecen internados en estado crítico.

De acuerdo a lo informado por los medios locales, los vecinos alertaron a la Policía luego de que escucharan los disparos. Cuando los efectivos llegaron al lugar se encontraron con Maira Milena Gerez, de 32 años, tirada en el suelo, en medio de un charco de sangre. Junto a ella también estaba Carlos Cayetano Abregú, de 36, con una herida en la cabeza.

Ambos son padres de dos chicos: una adolescente de 14 años y un varón de 5, quienes dormían al momento del ataque.

Puede interesarte

Hasta el momento se logró establecer que el acusado llegó a la casa de la víctima durante la madrugada y le reclamó tener una charla. En ese contexto, él le habría pedido retomar la relación y se desató una fuerte discusión.

Finalmente, Abregú sacó un revólver calibre 32 y comenzó a amenazar a la mujer. Tras ello, le apuntó desde atrás y le disparó. Segundos después, con la misma arma, el hombre se dio un tiro en la cabeza.

Alertada por el estruendo, la adolescente de 14 años se despertó y encontró la dramática escena. Cuando la Policía llegó al lugar solicitó una ambulancia y ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo.

Maira presenta un disparo con orificio de entrada en la región temporal izquierda y el proyectil quedó alojado en su columna vertebral. Ayer, el equipo médico se encontraba evaluando la desinflamación de la zona afectada para realizarle una cirugía. Por otro lado, Carlos Abregú presenta una herida de proyectil en la región temporal derecha con un orificio de salida en la región parietal izquierda.

Según indicaron, si bien el parte médico de ambos en las últimas horas seguía siendo crítico, el panorama era más desalentador para el atacante. “Está con un drenaje porque pierde líquido, también perdió parte de masa encefálica y tiene la cabeza inflamada”, reveló una fuente cercana a la investigación.

El personal de la Comisaría Comunitaria Nº 35 de Fernández realizó un allanamiento en la vivienda de Abregú y secuestró un rifle PCP con mira telescópica, sumado al arma que se encontró en la escena del ataque.

Puede interesarte

Antecedentes de violencia

Después de su relación con Gerez, el hombre estuvo en pareja con otra mujer y formó una nueva familia. Fue ella quien lo denunció en 2015 y 2016 por violencia de género y terminó la relación.

En ese momento fue cuando Carlos retomó su relación con Maira y nació el segundo hijo de ambos. Sin embargo, en las últimas semanas volvieron a separarse.

El fiscal de Género de Banda y Robles, Mariano Moreno, se encuentra recolectando pruebas y tomando testimonios para determinar cómo sucedió todo. Inclusive este lunes estaba citada a declarar en Cámara Gesell la hija mayor de los involucrados.