Un nuevo episodio de violencia estremeció a México este martes: un estudiante de 15 años asesinó a tiros a dos profesoras en un colegio privado de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, México.

El adolescente, identificado como Osmer H., irrumpió en la escuela con un rifle semiautomático AR-15 y disparó en el pasillo de entrada. Mató a dos profesoras, identificadas por medios locales como María Del Rosario Sagrero y Tatiana Bedolla, de 36 y 37 años. Según algunas versiones, las docentes no lo habían dejado pasar por haber llegado tarde y Osmer volvió más tarde armado.

Según el diario El País, Osmer primero le disparó a una de las profesoras por la espalda. Después abrió fuego contra la otra maestra, que corrió y se escondió detrás de un escritorio. El joven se acercó, la remató con frialdad y se quedó allí.

Puede interesarte

Horas antes del ataque, el joven publicó en sus redes sociales un video posando con el arma frente a un espejo. Vestía la misma ropa con la que fue detenido: una remera negra de manga larga con detalles en blanco.

En su perfil de Instagram, además, compartió contenido vinculado a la comunidad incel, un grupo digital extremista conocido por sus discursos misóginos y antifeministas.

“He decidido enviar a las feministas, que siempre han arruinado mi vida, de vuelta con su Creador (...) Odio a las feministas”, dijo en un reel que compartió con su usuario. En otro, destacaba la figura del asesino serial Charles Manson.

La policía de Michoacán confirmó que halló “un arma de fuego larga” y un cargador en el lugar del crimen. El adolescente, hijastro de un marino, fue arrestado poco después del ataque. El militar declaró ante las autoridades que el arma utilizada no le pertenecía.

El caso recuerda a un episodio ocurrido hace poco más de cuatro meses en la misma localidad, cuando otro estudiante de secundaria amenazó en redes sociales con matar a sus profesoras.

Puede interesarte

En ese momento, la fiscalía investigó el hecho y brindó protección a las docentes involucradas, aunque hasta ahora no se detectó un vínculo directo entre ambos casos.

Las autoridades ya accedieron al celular del detenido para profundizar la investigación y determinar si existen conexiones con otros hechos o grupos.

Debate sobre la violencia escolar

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, lamentó el crimen y aseguró que el Ejecutivo trabaja junto a la fiscalía para que “prevalezca la justicia”.

“Como sociedad, este hecho nos debe llevar a reflexionar sobre la atención y la educación que les brindamos a los adolescentes para garantizarles un mejor futuro”, expresó en sus redes sociales.

Según el colegio, Osmer no tenía ninguna “situación interna que justifique o esté relacionada con un acto tan lamentable como el ocurrido”. Las primeras entrevistas de los agentes con profesores y compañeros describen a un niño “retraído” y que, aparentemente, fue víctima de acoso escolar.