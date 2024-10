María Becerra cumplió uno de sus sueños al cruzarse con el actor Adam Sandler, a quien admira desde niña, en Nueva York. El diálogo entre ambos fue relajado y terminó con una foto conjunta que la cantante luego compartió emocionada en sus redes sociales.

“Hace unos días ella estuvo con Kelly Clarkson, muy amable”, le comentó alguien del equipo de Becerra a Sandler. “Ella es muy amable”, agregó María, mitad vergonzosa, mitad incrédula de estar frente a uno de sus ídolos. “Bueno, felicidades”, devolvió el comediante protagonista de “Como si fuera la primera vez” (2004).

El encuentro terminó con una foto que ella compartió en sus historias de Instagram con varios emojis de una carita llorando. “Hoy cumplí mi sueño. Mi actor favorito desde que soy chiquita”, escribió ante sus más de 14 millones de seguidores.

Este cruce fortuito entre la joven artista quilmeña y el famoso actor estadounidense se suma a los hitos que a Nena de Argentina ha estado alcanzando internacionalmente. Además de estar en Nueva York para una serie de compromisos laborales, María fue noticia por su paso reciente en el programa de Kelly Clarkson, donde habló con soltura sobre temas personales, incluyendo sus espectáculos en el estadio River Plate y su camino hacia la superación personal y profesional.

“Fue una gran experiencia, creo que la experiencia más importante de toda mi vida. Pero también fue muy estresante. Porque tuvimos problemas los dos días, serios problemas”, comenzó Becerra sobre sus dos conciertos en el Monumental en marzo pasado. “El primer día comenzamos el show dos horas más tarde. Llovía tanto que había agua por todos lados. Entonces, cuando teníamos que empezar el show, se cortó la energía y el generador también. Yo estaba llorando detrás de la pantalla y diciendo: ‘¿Este es el show más importante de mi vida y me pasa esto ahora? No lo puedo creer’”, recordó con una sonrisa.

"Hoy cumplí un sueño. Mi actor favorito desde que soy chiquita."🗣️



➡️El encuentro entre María Becerra y Adam Sandler pic.twitter.com/lecDJXThgv — El Destape (@eldestapeweb) October 20, 2024

“Yo estaba llorando y entré en pánico, mientras que la gente me decía: ‘Dale, ¡vos podés!’... Pero durante la primera media hora”, dijo luego, al tiempo que Kelly acotó: “Y después se puso feo…”. “Después empezaron a insultar. Yo lloraba y decía: ‘¡Pero no es mi culpa!’. Así que pasaron dos horas, pero luego salí como una diva y todos me empezaron a amar de vuelta. Miren, tengo esto para ustedes”, contó María.

“Y el segundo día, los fuegos artificiales, explotaron. Pero adentro del camión. Hubo fuego, pero nadie salió lastimado. Dios dijo: ‘Voy a hacer esto y esto, pero no esto’. Dios fue bueno en ese sentido. Pero sí, fue muy estresante, pero fue increíble”, cerró la cantante de hits como “Imán (Two of Us)” y “Agora”.

Por estos días, Becerra se encuentra de gira por los Estados Unidos, con presentaciones pautadas en ciudades como Boston, Nueva York, Los Ángeles, San Diego, Miami, San Francisco, Dallas, San Antonio y Houston. Y además de estar en el programa de Clarkson, también está siendo protagonista de la Billboard Latin Music Week de 2024, realizada en Miami.

Esta semana compartió una charla con Thalía, en la que hablaron sobre el impacto de los comentarios en las redes sociales y que pueden afectar la salud mental de los artistas. La conversación se centró en cómo, si bien estas plataformas digitales son esenciales para conectarse con su audiencia y promover su trabajo, también pueden convertirse en un espacio de toxicidad que afecta gravemente el bienestar emocional de quienes están en el ojo público.

Becerra recordó que, debido a las constantes críticas, tuvo que alejarse de las redes por un tiempo, ya que estos comentarios le provocaban ansiedad y ataques de pánico. La joven artista argentina explicó que “enfrentarse al odio en línea puede ser abrumador, especialmente para aquellos que están construyendo sus carreras en una industria donde la exposición constante es parte de su día a día”. En este sentido, señaló lo difícil que es manejar el odio cuando se está en el ojo público, especialmente para quienes son jóvenes y aún están construyendo su carrera. Estos ataques personales, comentó la argentina, no solo “le afectaron emocionalmente, sino que la llevaron a tomar la difícil decisión de desconectarse”.