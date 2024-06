Los dichos del youtuber generaron el enojo de los seguidores del reality más visto de todos por su injustificado comentario.

Martín Cirio, más conocido como “La Faraona”, recibe en su streaming a varios exparticipantes de Gran Hermano. Cuando recibió a Florencia Regidor, hizo un nefasto comentario sobre Nicolás Grosman, su "pareja" dentro de la casa.

La exhermanita aseguró “estar enamorada” del integrante de “Los Bros” y también habló sobre la mala relación con sus futuros suegros, pero las palabras de Martín Cirio fueron lo que verdaderamente acapararon la atención de los internautas y no dudaron en defenderlo.

“¿Qué fue lo que te enamoró de Nico? Es hermoso físicamente, pero ¿En qué momento de hizo el clic?”, preguntó Cirio. “Últimamente me venía relacionando con hombres muy pelot... que no tenían mucha coherencia. No te escuchan, no hablan de cosas interesantes, siempre es fútbol, fútbol y fútbol”, respondió Florencia.

“Él es súper inteligente, habla de teorías conspirativas, me da ternura”, lo respaldó Florencia Regidor. Fue entonces que Martín Cirio hizo la aberrante comparación que despertó indignación en las redes sociales: “Ternura como te puede dar un nene Down”.

“Él te escuchaba, daba teorías, pensaba cosas re locas. Nunca había estado con un chico así, tan filósofo. Eso me gustó”, defendió la joven a su pareja.