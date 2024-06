Jacobo Winograd será operado de la cadera el lunes y contó que tiene miedo de morirse en el quirófano.

El actor habló con Socios del Espectáculo (El Trece) el viernes y detalló: "El lunes me operar de la cadera izquierda. Hace cuatro días se me había infectado un implante y me dieron una batería de medicamentos porque no me podían operar con una infección, y por suerte de solucionó".

Además contó que tuvo inconvenientes con su cobertura médica: "La prepaga, que no me cubría, tenía problemas. Roberto, un amigo, me prestó una plata para pagar la prótesis, que cuesta mucho, es muy cara. La prepaga me quería dar una nacional y no me cubría nada".

Sobre su salud, Jacobo comentó: "Yo vengo sufriendo hace más de un año y no puedo caminar, rengueo. Cuando hay humedad, me muero de dolor, cuando hace frío también. ¿Sabés lo que es artrosis severa en la cadera?".

Puede interesarte

"¿Le tenés miedo a las operaciones y a la muerte?", intervino Matías Vázquez durante la nota. Y Jacobo Winograd se sinceró: "Le tengo mucho miedo a la operación, estoy muy nervioso con el quirófano".

"Le tengo miedo a la muerte por mi hija, porque no la voy a ver más. Y ahora, cuando me voy a operar digo '¿me despertaré, no me despertaré?'. La verdad que vengo con dos días mal. Me cuesta dormirme y tengo miedo, lo reconozco", explicó.