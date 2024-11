Jimena Barón fue invitada de última hora al exclusivo viaje a Tailandia luego de que Wanda Nara cancelara su participación. A pesar de haber sido convocada a último momento por Pandora, una reconocida marca de joyas, Barón decidió disfrutar al máximo y generar contenido que encantó a sus seguidores en redes sociales.

Desde el país del Sudeste Asiático, la artista comparte looks, muestra las diferentes comidas y promociona a la marca de joyas que la llevó de viaje; pero además pasea por la ciudad y se muestra muy divertida con desconocidos. Esto hizo que los internautas la volvieran tendencia en la red social X -ex Twitter-.

“Para vos Pandora, que no me convocabas si no cancelaba Wanda”, escribió divertida en sus historias de Instagram al mostrar que había 1634 publicaciones. Sin embargo, en cuestión de horas el número ascendió más y alcanzó las 8819.

Uno de los momentos más divertidos que protagonizó “La Cobra” fue durante una cena con Zaira Nara, Pampita y Juli Poggio, dónde vivió un momento especial cuando sonó su canción "Sinvergüenza", interpretada junto a Emanero y Karina La Princesita. Aunque, la interprete se mostró algo avergonzada, las demás no dudaron en corear con euforia el tema.