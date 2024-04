Sorpresa en los oyentes de Radio Mitre causó el hecho de no encontrarse con la voz de Jorge Lanata al momento del cruce con el conductor del programa que lo antecede en la emisora, Eduardo Feinmann, en el clásico pase donde se desarrollan algunos de los temas de la agenda del día, como también un instante de respiro entre tanta información dura, en el que también se dan la licencia de referirse más a cuestiones personales.

Su ausencia no fue explicada en ese momento, en el que sí participaron todos los columnistas que acompañan al conductor, y fue luego, al momento del horario estipulado del comienzo de Lanata sin filtro que se reveló lo que estaba sucediendo: “Jorge Lanata se está recuperando, tuvo una dificultad respiratoria pero ya está bien, está en Favaloro y en cualquier momento sale, así que le mandamos un beso grande desde acá”.

Tras ello, se tomaron un minuto para realizar una serie de comentarios graciosos sobre el tema, que versaron sobre el hecho de ausentarse del ciclo justo en medio de un fin de semana largo.

Puede interesarte

Cabe recordar que hace apenas un mes un video del conductor comenzó a viralizarse en las redes, en el cual parece luchar por mantenerse despierto durante la transmisión de su programa, y se convirtió en tema de conversación en diversas plataformas, suscitando inquietudes acerca de su salud entre la audiencia y seguidores, ávidos de información respecto de cómo continúa el periodista. En medio de ese panorama, el propio Lanata aclaró la situación en una entrevista concedida a LAM (América), donde se ocupó de desestimar las especulaciones sobre su presente y sugiriendo que el material difundido podría haber sido editado de manera malintencionada, echando por tierra cualquier inconveniente de salud que podría estar sufriendo en ese momento.

“Todo el mundo dice ´cuiden a Lanata, qué le pasa a Lanata’, contame vos”, expresó Ángel de Brito sobre las voces que se alzaron al momento de viralizarse esas imágenes, ante lo que sin dudar, el entrevistado destacó: “Me encanta porque el video apareció por todos los medios K juntos. Los medios K desearon que me muriera hasta hoy y ahora se preocupan por mí, son divinos los tipos”.

Tras ello cuestionó las intenciones detrás de la difusión de dicho material y aseguró que el video no refleja una situación real de sufrir algún malestar mientras se encontraba al aire: “No me pasó nada. Yo creo que eso es un editing de situaciones que a mí me agarraron con cara de que me estaba durmiendo. No me puedo dormir en el programa porque soy el único boludo que habla cuatro horas. Si yo me duermo, dejan de hablar y hay silencio, ¿me entendés? O sea que nada, es una estupidez, pero me llama la atención eso, que los tipos durante años se pasan diciendo ‘que se muera’ y ahora es que ‘uy, me preocupa la salud’. Váyanse al carajo todos”.

Puede interesarte

Sobre la verdad de las imágenes reconoció: “Yo creo que está editado. Yo no recuerdo un periodo tan grande de estar dormido en el programa. Que yo me he quedado escuchando con ojos cerrados, probablemente, pero eso no es estar dormido. Por una cuestión de tiempo, no puedo estar dormido, tengo que estar hablando, sino salta”.

Además, el periodista aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la división existente en el ámbito de los medios de comunicación y la cultura, subrayando la importancia de promover el talento más allá de las filiaciones políticas: “Se supone que el Estado tiene que estar para promover gente que no tiene otra manera de llegar, lo demás, la gente que tiene manera de llegar, a mí, particularmente, no me interesa. Porque ya saben cómo es, me parece que no va por ahí la promoción de esa gente y lo mismo pasa con el cine y con otras cosas”.