El periodista Jorge Lanata quedó internado en observación en la Fundación Favaloro debido a un cuadro de neumonía, de acuerdo a lo que se pudo saber.

Se estima que el conductor de PPT (eltrece) estará al menos hasta el viernes en la clínica y el domingo podría estar al frente del aire de su espacio periodístico en la pantalla de eltrece.

Al aire de Lanata sin filtro (Radio Mitre), el propio conductor contó lo que le pasa. “Tengo neumonía. Me están pasando antibióticos por vía. Como es por vía, me tengo que quedar acá en la Favaloro hasta tanto mejore esa situación y pueda volver a mi casa”, remarcó.

Luego, anticipó que el fin de semana quiere estar en su programa en la pantalla de eltrece. “Hacemos PPT el domingo. Es uno de los pocos domingos que no hay elección ni debate, ni nada”, comentó.

La última internación de Jorge Lanata

El conductor de PPT había estado internado en la clínica Favaloro entre agosto y septiembre de este año, debido a una infección urinaria que se complicó con el correr de los días.

Una vez recuperado, el periodista volvió a su trabajo en Radio Mitre y en PPT (eltrece), programas en los que se refirió a su salud. “Estuve complicado, pero es todo tan eventual. No te pasa nada hasta que de golpe te pasa”, aseguró al volver al aire de su espacio radial.

“Hubo distintas etapas: fueron 3. La última fue la más complicada, un shock séptico. Una infección generalizada”, explicó el periodista durante el pase que hizo con Eduardo Feinmann, en ese momento. Además, contó que estuvo sedado y reconoció que es lindo estar vivo.

Sobre el tiempo que permaneció en la clínica, Lanata expresó: “Tengo la sensación de haber estado 4 o 5 meses afuera. Fue un mes pero pareció más”. Y luego reflexionó: “Pero es la vida. Tengo la sensación de que si no lo tomás demasiado en cuenta, son cosas que pueden o no pasar. Eso es lo que lo hace maravilloso y raro. Pero no la quedé y acá estoy”.

También, el periodista se refirió a todas las internaciones que tuvo en los últimos años. “Esta fue la primera o la segunda peor. Fue peor que el trasplante, que es otro tipo de quilombo. Vas preparado, lo que va a pasar es lo que tiene que pasar. Acá no hay plan”, señaló.

En sus programas, Jorge Lanata también contó cómo se sintió después de la internación. “Los extrañé”, les comentó a sus compañeros de Lanata sin filtro (Radio Mitre).

“Mi mensaje después de todo esto es que garchen todo lo que puedan, quiéranse, no pierdan el tiempo. Lo estoy diciendo en serio, eh. Ya sé que suena a discurso hippie pero no lo es. Es así, no hay tiempo. Es la vida y la muerte”, concluyó.