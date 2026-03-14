Este sábado, la ciudad de Santa Fe iniciará la jornada con cielo mayormente despejado y tiempo estable. Se mantendrá seco durante todo el día, con temperaturas agradables y un ambiente cálido pero no extremo.

Según el Servicio Metorológico Nacional, la temperatura mínima será de 20° y la máxima alcanzará los 28°. El viento soplará leve a moderado, entre 13 y 22 km/h, predominando del sector norte, sin ráfagas significativas.

Desde temprano se percibirá un ambiente cálido que se intensificará hacia la tarde. La sensación térmica será confortable, mientras que durante la noche los registros se mantendrán templados, sin descensos bruscos.

Ambiente seco y estable, sin probabilidades de precipitaciones. Crédito: Flavio Raina.

Ambiente seco y estable, sin probabilidades de precipitaciones. Crédito: Flavio Raina.

Pronóstico extendido

El domingo continuará con clima cálido y estable. La mínima será de 20° y la máxima de 31°, sin probabilidades de precipitaciones.

Luego, el lunes se espera un aumento de temperatura, con mínima de 22° y máxima de 34°. El cielo permanecerá mayormente despejado, con baja probabilidad de lluvias.

Finalmente, el martes seguirá el ambiente caluroso, con mínima de 24° y máxima de 33°. Hacia la tarde, la probabilidad de precipitaciones será de 40 a 70%.