Juan Otero, hijo de Florencia Peña, apuntó fuerte contra Fernanda Iglesias y el video se hizo viral. La periodista le respondió en la red y prometió "atenderlo" en LAM (América).

El hijo de Florencia Peña y el músico Mariano Otero, de 15 años, se volvió viral en las últimas horas en las redes sociales después de apuntar sin filtro contra Fernanda Iglesias en Te pido mildis, el programa que el adolescente conduce en el canal de streaming de Telefe.

Cuando sus compañeros de programa le preguntaron con cuál famoso no se sentaría a tomar un café, Juan lanzó sin problemas: "Yo con una persona del medio, con Fernanda Iglesias", sentenció y siguió: "Me parece una persona que es muy bruta para comunicar su información". "Es una persona que habla sin saber, expresa información de una manera muy fea, acota, y cuenta cosas que no tiene por qué decirlas. Así que no le creo nada", afirmó.

"Me parece una persona muy exagerada. Como ella dice de mamá que actúa muy exageradamente, yo digo que vos hacés tu trabajo muy exageradamente. Cuando vaya a LAM te lo voy a decir frente a frente", concluyó el joven.

El hijo de Flor Peña, Juan Otero le dedicó unas palabras a Fernanda Iglesias.



Lo peor de todo es que Fernando Iglesias creyó que iban dirigidas a él.



ASDASDJASDJASDAJSD

En respuesta, la periodista y angelita de LAM lanzó en una historia en su cuenta de Instagram: "Me cuentan que me bardeó el hijo de Flor Peña. Es un nene y me da pena, pero hoy lo atiendo igual", cerró junto al hashtag del programa de Ángel de Brito en América.