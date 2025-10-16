Clima
Jueves con leve probabilidad de lluvias en Santa Fe: qué espera el clima
El SMN indica que se esperan precipitaciones con bajos porcentajes durante la jornada.
Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de todo el día con porcentajes menores al 10%.
Las probabilidades no dejan de ser muy bajas. Crédito: Guillermo Di Salvatore
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 18° y la máxima sería de 33º, bajando a 24° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 73%, la presión de 1008.1 hPa, viento sur a 8 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sur entre 23 km/h y 31 km/h en la mañana.
Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.
Pronóstico extendido
El viernes espera una mínima de 20° y una máxima de 26°. Se mantendrá el cielo mayormente cubierto a lo largo de toda la jornada, con probabilidad de tormentas aisladas en la tarde.
Luego, el sábado tendrá una mínima de 12° y una máxima de 26°. La jornada se presenta con cielo algo nublado a lo largo de todo el día.
Finalmente, el domingo se espera cielo algo nublado durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 15° y la máxima de 26°.