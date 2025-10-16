Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de todo el día con porcentajes menores al 10%.

Las probabilidades no dejan de ser muy bajas. Crédito: Guillermo Di Salvatore

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 18° y la máxima sería de 33º, bajando a 24° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 73%, la presión de 1008.1 hPa, viento sur a 8 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sur entre 23 km/h y 31 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido