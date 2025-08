Julieta Poggio se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, trabajando para diferentes marcas, con la oportunidad de protagonizar Patito Feo en el teatro y siendo parte de un programa de stream todos los días en La Casa. Rumis, el programa del que es parte junto a Lizardo Ponce, cumplió un año al aire y decidieron celebrarlo con una edición especial y uno de los segmentos fue el rosco, el juego de Pasapalabra.

Las preguntas de este juego fueron variados, algunas tenían que ver con la historia del programa y otras con cultura general, con una pequeña tendencia al mundo del espectáculo. Poco a poco, Julieta fue avanzando en el desafío, pero cuando llegó a la letra I las cosas se complicaron un poco. “Contiene I: mujer que se fija en las parejas de otras personas”, fue el enunciado que leyó Lizardo y la respuesta de la ex Gran Hermano no tardó.

Con total convicción de que era la correcta, dijo: “China Suárez”. En el momento que el nombre de la actriz de Casi Ángeles salió de su boca, las risas estallaron en todo el estudio. Ponce, completamente tentado por la contestación de su amiga, tuvo que tomarse unos segundos para recuperar el aire y el resto de los presentes no dejaron pasar la oportunidad para opinar: “Yo pensé lo mismo”, “Igual, chicos, ¿mintió? No“.

lizardo: “mujer que se fija en las parejas de otras personas?”



juli poggio: “china suarez”



como se queda mirando pensando que era la respuesta correcta 😭 pic.twitter.com/vPUqQcigQo — ‘ (@staylvnder) August 5, 2025

Con la intención de defenderse la modelo aseguró que se trató de una pregunta capciosa y que se la tenían que tomar cómo válida, puesto que cumplía con la consigna de contener I. “¿Se la damos por aprobada?“, quiso saber el conductor del programa y tras unos segundos deliberando decidieron que no, que era incorrecta. ”Va incorrecta amiga, perdón. La respuesta era Tatiana“, fue todo lo que dijo y siguieron con el programa. El término Tatiana lo creó Martín Cirio para referirse a Suárez en sus programas de streaming y hace referencia a las mujeres que siempre buscan a los hombres que están en una relación serie.

Este momento no tardó en hacerse viral en las redes sociales, los internautas no tardaron en salir en apoyo de Poggio. “Me hizo el día”; “Todos pensamos en lo mismo”; “Se queda mirando pensando que era la respuesta correcta”; “Ella dice lo primero que se le viene a la cabeza”; “Juli Poggio mi animal espiritual”; “Nosotros lo pensamos y ella lo dijo” y “Juli Poggio jamás me harán odiarte”; fueron solo algunos de los comentarios que dejaron.

“Nadie pasa de esta esquina”, la frase que marcó a una generación de adolescentes, volvió a aparecer en los pasacalles de Buenos Aires y desató una ola de especulaciones. La icónica línea, extraída de la canción de Las Divinas que popularizó Brenda Asnicar en su papel de Antonella, se convirtió en la pista más visible del inminente regreso de Patito Feo. El fenómeno protagonizado por Laura Esquivel, que tuvo dos temporadas en televisión y llegó a su fin en noviembre de 2008, prepara su retorno, pero esta vez en formato teatral y con un nuevo elenco.

La noticia, que confirmó Adrián Pallares en Intrusos (América), marca un hito para los seguidores de la serie infanto-juvenil producida por Marcelo Tinelli bajo Ideas del Sur. Según el conductor, la vuelta de Patito Feo no contará con sus protagonistas originales. Laura Esquivel y Brenda Asnicar, quienes encarnaron a Patito y Antonella, rechazaron la propuesta de reincorporarse al proyecto.

“Una dijo que no quiere estar siempre bajo la sombra de haber sido… Y a la otra se le ofreció mucho dinero y dijo que no iba a hipotecar un año de su vida. A las dos se les ofreció mucho dinero. Es un proyecto millonario”. Esta declaración, resaltada en Intrusos, despejó las dudas sobre la participación de las actrices y abrió paso a la presentación de las nuevas figuras.

El rol de Patito recaerá en Albana Fuentes, quien ganó por su interpretación de La Sirenita en el circuito teatral de la calle Corrientes. Por su parte, Julieta Poggio asumirá el papel de Antonella, la líder de Las Divinas.