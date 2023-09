Julieta Poggio, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), confirmó que ya no estará en Fuera de Joda, el programa de streaming que se transmitía por el canal de las tres pelotas, y explicó cada uno de los motivos de su renuncia.

Luego de salir de la casa más famosa del país, la producción del canal tomó la decisión de que Nacho Castañares, Lucila La Tora Villar, Daniela Celis y Julieta sigan trabajando juntos a partir del 29 de mayo cuando el programa tuvo su debut.

Después de cuatro meses, el grupo se separó y, por ahora, nadie habló de un posible reemplazante.

Con respecto a los motivos por los que dio un paso al costado, la exhermanita expresó: "Para mí hoy es una despedida, un hasta luego. Los voy a extrañar un montón. Estoy con un montón de cosas. Con proyectos nuevos acá en Telefe. Ojalá tuviera una gemela, un clon, para poder hacer todo".

"Todo no se puede. A veces hay que parar un poco. No me puedo duplicar. Fue re lindo todo este año con ustedes, saber que todos salimos con el mismo sueño", detalló.

Además, se mostró agradecida con las personas que eligieron contratarla, y afirmó: "Gracias a este hermoso equipo, a la producción, a ustedes por estar del otro lado y acompañarnos siempre. Los voy a extrañar, pero es un hasta pronto".

Disney tuvo muchos trabajos después de salir de Gran Hermano (Telefe), principalmente arriba del teatro, por lo que ahora también enfocará toda su energía en las campañas publicitarias y en Coqueluche.

¿Julieta Poggio podría ir al Bailando 2023?

El Bailando 2023 (América TV) empezó hace algunas semanas y ya se encuentran disputando el segundo ritmo.

Sin embargo, las parejas piensan de cara al futuro y deben buscar a alguna celebridad que los acompañe para el ritmo de a tres.

De esta manera, Ángel de Brito reveló mediante sus redes que "Juli Poggio es de la más convocadas para la salsa de a tres".

Además, el jurado contó que "es el quinto ritmo".

Si bien Julieta Poggio mostró en varias ocasiones sus ganas de participar del certamen, todo va a depender del canal con el que tiene firmado su contrato: "¿La autoriza Telefe?".