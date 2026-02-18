Una mujer de 29 años fue baleada este martes a la madrugada en su casa de calle Chile al 137, en Junín, tras una fuerte discusión con su pareja, un hombre de 25 años. La policía detuvo al acusado y secuestró el arma utilizada.

La víctima fue trasladada a la unidad de terapia intensiva del hospital interzonal. El hecho ocurrió delante de dos nenes, uno de 2 años y otro de pocos meses.

Según fuentes judiciales, la discusión entre la pareja escaló hasta que se escucharon detonaciones de arma de fuego dentro de la casa.

La fiscal Fernanda Sánchez inició la investigación junto con la policía científica y el Comando de Patrullas de la fuerza bonaerense, quienes trabajan para esclarecer los detalles del ataque y determinar responsabilidades.

Detención del presunto agresor

El hombre de 25 años fue aprehendido inmediatamente por la policía en el lugar del hecho. Se secuestró el arma con la que se cree que cometió el ataque.

El hecho fue caratulado como “femicidio en grado de tentativa”, y la investigación continúa mientras la víctima permanece internada en condiciones críticas.