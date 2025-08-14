Luck Ra robó en Los Knockouts de La Voz Argentina 2025 a un participante que él mismo había eliminado de la competencia en la instancia de Las Batallas. Se trata de Eduardo Desimone, uno de sus favoritos no solo por su voz, sino también por el peculiar talento para imitar al Pato Donald.

Luego de perder su batalla en el Team Luck Ra contra Nicolás Armayor, el sanjuanino fue robado por Soledad Pastorutti, que en la tercera etapa lo puso a competir contra Mía Frankel.

En Los Knockouts, Mía cantó “Carencias de cordura”, de Milo J, y Eduardo se presentó con “Rondando la esquina”, de Enrique Cadícamo y Carlos José Pérez de la Riestra.

Antes de la resolución de la folclorista, Luck Ra le dijo a Eduardo que “lo cag… amando” y Emmanuel Horvilleur lo elogió por presentarse con “fuerza y convicción” con la canción que le tocó.

Ninguno de los coaches se la jugó y Soledad se mostró sorprendida por Eduardo. “Viene de un robo, que es trastabillar, y se plantó ahí sin que eso hubiese sucedido. Fue lindo lo que hizo y me descolocó”, destacó la oriunda de Arequito, y añadió para él y Mía: “Ninguno de los dos son perfectos cantando pero tienen mucha capacidad de atraernos”.

El Chaqueño Palavecino aconsejó a La Sole inclinándose a favor de Frankel. “Se lo agradezco, él se jugó muchas veces por mí y voy a escuchar su voz de la experiencia, voy a seguir con Mía”, expresó finalmente Pastorutti.

Desimone estaba al borde de las lágrimas por los elogios de Palavecino hacia él, dijo que sus sueños se habían cumplido y estaba dirigiéndose a la salida del estudio de Telefe cuando Luck Ra apretó el botón de su silla. “¡Hay robo! ¡Te volvió a robar Luck Ra! ¡Vuelve al Team Luck Ra!”, anunció Nico Occhiato.

Ya quebrado en llanto, Eduardo abrazó al cordobés por volver a darle una nueva oportunidad en La Voz Argentina 2025.