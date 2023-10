Yanina Latorre usa su cuenta de Instagram para adelantar los temas que va a tratar luego en LAM.

Y parece que las cosas que dicen le molestan a algunas personas, que intentaron silenciarla.

La panelista denunció que intentaron hackearle la cuenta, por lo que momentáneamente está incomunicada, mientras revisan y constatan sus datos.

Mientras tanto, abrió una cuenta alternativa donde hace su furioso descargo.

Desde su casa, en camisón, como suele hacer cada mañana, comenzó a grabar videos explicando la situación.

“Amor, acá estoy, no me morí”, dijo con humor. “Por seguridad estoy suspendida, mientras tanto me comunico por acá, y los mantengo al tanto”, indicó.

Y se quejó de que no tenía seguidores, pero a los pocos minutos agradeció que empezaban a sumarse a esa nueva cuenta.

“¿Se puede ser tan pesado de querer hackearme? Chicos, dejen vivir en paz”, pidió. “Es como que me cortaron las piernas”, aseguró enojada.

“Ahora hay que esperar que Instagram revise y vuela a la normalidad. Justo hoy, que salí en la tapa de Gente con Lolita. Para festejar, acá estoy”, dijo.

En su nueva cuenta, subió como foto de perfil la foto que salió en la revista, junto a su hija.

La reacción en las redes al hackeo de la cuenta de yanina Latorre

En la cuenta oficial del Ejércirto de LAM comentaron este problema, para advdertir a los fans de Yanina Latorre que no se preocuparan si no la encontraban en Instagram.

Y la reacción de los usuarios fue de lo más variada. “Esa fue Carmen”, opinó uno. “Por víbora”, dice otro.

Y de la nueva cuenta, aconsejan: “Ahora que empiece a bloquear a cuatro manos a todos los que tenía bloqueados porque la criticaron. Aunque no la insultes te bloquea solo por criticarla, pero ella le dice a los demás que si trabajan en el medio, se tienen que bancar que hablen de ellos”.