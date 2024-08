Damián Betular se convirtió en uno de los personajes más divertidos en el mundo del streaming con su participación en Olga.

En esta oportunidad, el cocinero protagonizó un insólito blooper en el inicio del programa, que hizo estallar de risa a todas las personas presentes en el estudio. Mientras se acomodaba en su silla, Betular perdió el equilibrio y terminó en el piso. Casi sin poder reaccionar, el conductor se cayó de su asiento y todo quedo filmado durante la transmisión en vivo.

Cuando todo sucedió, Nati Jota, Homero Pettinato y Eial Moldavsky no pudieron contener la risa. "No te podés caer así, Betu", le dijo la influencer mientras el cocinero se levantaba del piso. "Me pegué re fuerte, bolud... Está rota la silla", se quejó él.

"Miren ¿Ven cómo estoy? Estoy así de costado...", expresó el cocinero, señalando que la silla no estaba en óptimas condiciones. "En un rato te va a hacer doler la cintura porque está muy inclinada para un costado", aportó Nati Jota. "Ahora me re duele el costado y la mano", expresó Betular. Tentado, Moldavsky agregó: "No te podés caer así entero, cualquier persona pone antes la mano para sostenerse".