La muerte de influencers se ha convertido en los últimos tiempos en algo frecuente. La última estrella de TikTok que se ha unido a la lista de celebridades fallecidas ha sido Kubra Aykut.

La influencer turca se suicidó tras precipitarse desde el quinto piso de un edificio de apartamentos de lujo en Estambul.

En la vivienda se encontró una nota de suicidio y la tía de Kübra, Aye Entürk, aseguró que sospechaba que la influencer se quitó la vida porque rompió con su novio.

Así era la nota que dejó Kubra Aykut

En la nota que dejó Kubra Aykut, la influencer dejó claro que se suicidó: "Salté por mi propia voluntad. Porque no quiero vivir más. Cuida bien a Peanut. Fui muy buena con todos en mi vida. Pero yo no puedo ser buena conmigo mismo. Vivir como una buena persona no me trajo nada. Ser egoísta en esta vida."

Kubra Akyutm, se hizo famosa mundialmente por su vídeo 'Boda sin novio'. Tenía más de un millón de seguidores en TikTok y más de 200.000 en Instagram.

Puede interesarte

En su última publicación, escribió Kubra Akyutm: "He reunido mis fuerzas, pero no consigo ganar peso. Pierdo un kilo cada día. No sé qué hacer; necesito ganar peso urgentemente".