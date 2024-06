En la noche del domingo, durante la gala de eliminación de Gran Hermano (Telefe), Lucila "La Tora" Villar se quebró en vivo en el canal de streaming. Esto ocurrió en medio de rumores de romance entre su expareja, Nacho Castañares, y su ex compañero en GH, Coty Romero.

En el canal de streaming de Telefe, que La Tora conduce a la par de Santiago del Moro, estuvo otro exparticipante de Gran Hermano 2022, Juan Reverdito, como invitado.

Allí, ambos reflexionaron sobre las críticas que despiertan el haber participado en el reality y exponerse a la opinión popular.

"No es fácil, amigo", comenzó diciendo Lucila.

E inmediatamente se puso los anteojos oscuros para ocultar las lágrimas, porque presentía que estaba a punto de quebrarse.

"Esto le quiero contar a la gente, yo tengo el pelo por acá (a la altura de los hombros) porque me cagaron a palos y me callé un montón de cosas", contó La Tora, visiblemente angustiada, mientras Reverdito la consolaba poniendo una mano en su hombro.

A pesar de estar llorando, Villar continuó con su relato: "Es difícil también, tengo todas extensiones porque a mí se cansaron de matarme y te hablo de gente chota".

"Y gracias a Dios escuché a mi jefe y a mis productores, cuando me dijeron: 'Tora, no te enojes', entendí que enfocándome en mi laburo era la única forma en la que podía callar muchas cosas", expresó la ex "hermanita" mientras se secaba las lágrimas.

SE METEN CON LA TORA, SE METEN CONMIGO BOMBAS TUCUMANAS!!

CON LA TORA NO! NO ME TOQUEN A LA TORA!@toritavillar te amo Negri 💜🫰🏻#granhermano #GhxTora pic.twitter.com/4HtISrWbSX — Bentuken #Gh23 Era 🏳️‍🌈 (@bentuken) June 3, 2024

Al verla tan mal, Reverdito le aconsejó respecto a lo laboral: "Tenés que ver todo lo que conseguiste, es una locura y es hermoso lo que te está pasando, disfrútalo al máximo".

Sobre su crecimiento en Telefe, ella se mostró agradecida: "Estoy feliz y cada vez que pasan cosas nuevas que me quieren bajar, más feliz me ponen y más profesional me hacen".

Después, Juan aprovechó y le preguntó por su vida sentimental, a lo que ella respondió: "Sola, no hay nada, una sequía, facturo pero sola". Con lo cual, la conductora de Telefe confirmó así su separación con Brian Joel Martignone, cuyo nombre artístico es BM y es uno de los creadores de M.A (Mejores Amigos), el cantante con el que se la había vinculado en enero de este año.

Puede interesarte

Los rumores que vinculan a Coty Romero con Nacho Castañares

El llanto de Lucila 'La Tora' Villar coincidió con los rumores de que su expareja y su amiga estarían viviendo un romance.

Cabe recordar que los tres participaron de la edición de Gran Hermano 2022 y allí se conocieron.

De hecho, en septiembre del año pasado, Coty reconoció públicamente que La Tora la acompañó durante su separación con Alexis "El Conejo" Quiroga, otro jugador de la casa.

Ahora, Coty enfrentó versiones que la vinculan con Castañares, tras varios meses de idas y vueltas.

En un móvil de LAM (América TV a las 20), la correntina reconoció: "Nacho es buena gente y eso lo hace más lindo. Lo conocí en la casa, pero no lo conozco tanto. Nos cruzamos en salidas y bien. Es lindo, fachero, divertido, copado y es inteligente".

Aunque, la entrevistada evitó dar detalles de la relación que está comenzando junto al joven: "Estamos en la época de no rotular nada, a mí no me gusta eso, pero somos personas libres, andantes".

Luego, en ese mismo programa de Ángel de Brito revelaron que La Tora y Coty ya no se siguen en redes sociales, a pesar de haber sido muy cercanas después de salir del reality.