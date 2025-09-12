La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, sigue con “Segundo Round, y este jueves fue el turno del “Team Luck Ra”.

Como la anterior, esta fase de La Voz Argentina pone a prueba a los participantes de cada equipo con un formato renovado que combina la decisión del coach con una votación entre los demás jurados.

Tras las presentaciones solistas de cada artista, el cuartetero tuvo que elegir y salvar a los tres miembros que consideró más sobresalientes: optó por Emma Roach, Lucas Barros y Nicolás Behringer.

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De nuevo, los concursantes que no son salvados por su propio coach son evaluados por el resto de los jurados, quienes les asignan un puntaje. El participante con la puntuación más baja en esta instancia queda eliminado de la competencia.

De esta manera, y como fueron dos los concursantes que resultaron menos votados por Soledad, Lali Espósito y Miranda!, Luck Ra tuvo que elegir a quien salvar y el eliminado resultó el dúo de los hermanos Olmos.

Cómo quedó el Team Luk Ra tras el 2° Round en La Voz Argentina 2025

Thomas Dantas.

Nathalie Aponte.

Lucas Barros.

Emma Roach.

Federico Mestre.

Nicolás Behringer.

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Luck Ra y Nicolás Behringer protagonizaron el momento más emotivo

El cantante cordobés no pudo contener las lágrimas tras escuchar la interpretación de Nicolás Behringer, uno de los participantes más queridos del certamen.

Nicolás, artista callejero con una historia de vida profundamente conmovedora —perdió a sus padres y se hace cargo de su hermana menor—, se presentó en el segundo round con “Nunca lo olvides”, de Airbag, y logró conmover a todos en el estudio.

Nicolás Behringer del Team Luck Ra, cantó “Nunca lo olvides” de Airbag 🤘 Con potencia y sentimiento, le dedicó la canción a sus compañeros y emocionó al propio Luck Ra.



🎶 #LaVozArgentina con Nico Occhiato 📺 También en HBO MAX pic.twitter.com/4i7lRUYwTi — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) September 12, 2025

Después de su interpretación, el participante expresó: “Fue para todos mis compañeros de equipo. Es para ustedes por todo lo que transitamos en este camino”.

Conmovido, su coach manifestó: “Me hacés recordar de todo. Yo también tuve una primera vez acá. Uno no se da cuenta de cómo puede cambiarle la vida a alguien este programa. Me acuerdo de la corazonada que tuve, apreté el botón y me pone muy feliz que hayas sido vos”.

Luck Ra se emocionó hasta las lágrimas con la interpretación de Nicolás Behringer 🥹"Tuve una corazonada con vos"



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Este vínculo entre ambos ya había quedado en evidencia días atrás, cuando Luck Ra sorprendió a Nicolás regalándole un celular nuevo en vivo, reconociendo su esfuerzo y dedicación en redes sociales.

Ahí, Nicolás expresó: “Lo que hiciste, Facu, fue estar atento a los detalles. Yo jamás dije algo de mi celu y tuviste ese gesto que significó muchísimo. Es una oportunidad inmensa estar acá y te lo agradezco con el alma”.