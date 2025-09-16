El reality de canto tuvo otras espectaculares presentaciones y una nueva eliminación, en lo que fue otra gala emocionante.

La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, sigue con “Segundo Round”, y este lunes fue el turno del “Team Miranda!”.

Como la anterior, esta fase de La Voz Argentina pone a prueba a los participantes de cada equipo con un formato renovado que combina la decisión del coach con una votación entre los demás jurados.

Tras las presentaciones solistas de cada artista, el dúo tuvo que elegir y salvar a los tres miembros que consideró más sobresalientes: optó por Joaquín Martínez, Eugenia Rodríguez y Pablo Cuello.

Aimel Sali es la nueva eliminada de #LaVozArgentina ❌🔥



🚀 #LaVozArgentina con Nico Occhiato por Telefe 📺 También en HBO MAX pic.twitter.com/GSDwDU1qcD — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) September 16, 2025

De nuevo, los concursantes que no son salvados por su propio coach son evaluados por el resto de los jurados, quienes les asignan un puntaje. El participante con la puntuación más baja en esta instancia queda eliminado de la competencia.

De esta manera, quien resultó con menos votos por Soledad, Lali Espósito y Luck Ra fue Aimel Sali, quien quedó eliminada.

Cómo quedó el Team Miranda! tras el 2° Round en La Voz Argentina 2025