La cantante no contuvo las lágrimas ante el desgarrador testimonio de una concursante que contó haber sido víctima de abuso sexual.

Lali Espósito disfruta a pleno su debut como jurado en el popular concurso de canto Factor X en España. No obstante, en las últimas horas trascendió un conmovedor video en el que se la ve totalmente conmovida ante el desgarrador testimonio de una concursante que contó haber sido víctima de abuso sexual.

Tras presentarse, la joven nombró la canción que iba a presentar en el programa y contó: “Me representa muchísimo, la ansiedad que se vive por una etapa de mi vida en la que sufrí abuso sexual. Me siento superorgullosa de cantar esta canción a la niña que fui y a la infancia que me robaron, con el sufrimiento desde los 4 años hasta los 13”.

Una vez que terminó la presentación de la joven, a Lali le tocó dar su devolución pero estaba visiblemente afectada. Con lágrimas en los ojos, la cantante trató de explicar cómo se sentía. “Yo estoy muy conmovida, me cuesta mucho decirte algo”, comentario que arrancó los aplausos del público para alentarla.

“Vos no sabés el valor que tiene que vos estés acá hoy”, comentó. Luego, sumó: “Del otro lado hay mucha gente que no pudo nunca hablar o no sabe cantar y no encuentra el medio para decir, vos lo hiciste y eso te transforma en un ejemplo y usaste el canal más bello que puede existir, que es la música”.

Lali es tendencia en España por el estreno de #FactorX y su emoción con una participante que tuvo abusos en su infancia. pic.twitter.com/QnHRSiPJzL — Real Time (@RealTimeRating) April 17, 2024

Lali Espósito se convirtió en una estrella de la música nacional. La artista es amiga y colega de los más grandes músicos de nuestro país, entre los que se cuenta Fito Páez, con quien ha colaborado en diversas ocasiones y también de Charly García.

Años atrás, la cantante pop conoció al bicolor en un evento y aquel encuentro se volvió viral, ya que ella se presentó de la siguiente manera: “Yo soy Lali, yo hago música” y, fiel a su estilo, Charly le respondió: “La música está hecha”.

Luego de aquella situación, Lali fue invitada a diversos cumpleaños del compositor de “Canción de Alicia en el país” y recientemente publicó un video íntimo junto al artista que llenó de emoción a los fanáticos de ambos.

La cantante de “Disciplina” se encuentra en una suerte de fiesta junto a García y juntos están escuchando “Bancate ese defecto”, el hit de Charly que forma parte de uno de sus álbumes más icónicos, Clics modernos.

Mientras el ex Serú Giran canta la canción sobre la grabación original sentado en una silla de ruedas, Lali lo mira de cerca y baila junto a él en una clara expresión de complicidad. “Y yo te digo Ey”, escribió la cantante en la publicación donde se encuentra el breve clip.