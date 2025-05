Militantes de La Libertad Avanza (LLA) que presenciaban el cierre de campaña del candidato a legislador porteño Manuel Adorni junto con el presidente Javier Milei le robaron el teléfono celular a un periodista del canal La Nación+ cuando realizaba la cobertura en vivo de ese acto político.

La víctima fue Nicolás Ortega, quien salía al aire desde el barrio porteño de Recoleta relatando los detalles del discurso de Adorni y Milei.

En un momento determinado, Ortega se dio cuenta que le habían hurtado su teléfono celular y lo contó en vivo.

"Me robaron el celular. No puedo creer que me robaron mi teléfono, mi herramienta de trabajo. Lo sigo pagando, me lo sacaron del bolsillo. Se lo pasaron de una mano a la otra", exclamó el periodista Ortega, indignado, mientras que la conductora, desde el piso, repetía "qué desastre".

🔴 Le robaron al cronista de LN+ en plena cobertura de la llegada de Milei.



A Nicolás Edwin le robaron el celular cuando una multitud rodeaba al Presidente durante el cierre de campaña de Adorni pic.twitter.com/eayEoIWFL1 — La Nación Más (@lanacionmas) May 14, 2025

Ortega aún no realizó la denuncia formal por el hurto, pero integrantes del Ministerio de Seguridad porteño se acercaron hasta el lugar para hablar con el trabajador de prensa e iniciar los trámites correspondientes para que se acerque a una comisaría vecinal de la Policía de la Ciudad.