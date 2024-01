Debido a que la Premier League no para durante las fiestas, los futbolistas de la liga inglesa no tienen vacaciones a la par de casi todos sus colegas del mundo. Es por eso que Enzo Fernández, Alexis MacAllister, Julián Alvarez y Dibu Martinez aprovecharon unos breves días ahora para meter una escapadita. Eso sí, de humildes no tuvieron nada.

El volante del Liverpool fue junto a su novia, Ailén Cova, a Dubai. Mientras que el mediocampista del Chelsea también vacacionó con su pareja, Valentina Cervantes, en los Alpes suizos. Ambos fueron licenciados por sus entrenadores, Jurgen Klopp y Mauricio Pochettino respectivamente, tras un intenso trajín de partidos en el cual el ex River hasta sufrió una pequeña lesión.

En su visita a Medio Oriente, poco más de un año después de la consagración en Qatar, MacAllister visitó el Burj Khalifa, que con 828 metros de altura es el edificio más alto del mundo, desplazando a la Torre Taipei 101 como la más alta en 2007. El costo de todo el complejo fue de 20 mil millones de dólares.

A su vez, allí dentro claro está consumir no es para nada accesible: el desayuno cuesta unos 250 dirhams (68 dólares) si se toma a la carta o 450 dirhams (122 dólares) por persona si se opta por el menú fijo del restaurante, y un almuerzo oscila entre los 350 dirhams (95 dólares) por persona y 450 dirhams (122 dólares). A su vez, la cena vale no menos de 600 dirhams (163 dólares) cada uno.

Cualquier cosa que vincule a Alexis Mac Allister y Ailén Cova genera revuelo y polémica en las redes sociales, luego de que el ex Boca termine con su ex novia Camila Mayan y comience una relación con su actual pareja, quien era su mejor amiga desde muy chicos, poco después del Mundial de Qatar.



La "escapadita" de Enzo Fernández a los Alpes suizos



El elegido mejor jugador joven en Qatar 2022 voló junto a su novia Valentina Cervantes hasta Sankt Moritz, en el valle de la Engadina. Ese lugar, que fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en dos oportunidades, luce un paisaje único: las montañas nevadas y un cielo espectacular.

La pareja compartió fotos y videos en sus redes sociales. En el Instagram de Valentina Cervantes se puede apreciar un reel con distintas imágenes que dan cuenta de cuánto disfrutaron de la naturaleza y el frío. También una publicación con un aperitivo y la leyenda: "Escapadita". Mientras que el campeón del mundo publicó cinco fotos.

Una sofisticada cabaña, paseos por caminos hermosos, merienda con una vista única y sonrisas radiantes fueron algunos de los momentos que pudieron capturar y eligieron compartir con sus seguidores.

A diferencia de Mac Allister, la relación del ex River con su pareja data de varios años, desde su estadía en las Inferiores del Millonario. De hecho, juntos ya tienen dos hijos, a pesar de sus cortos 22 años (cumplirá 23 el 17 de enero): Olivia y Benjamín.

Las exóticas vacaciones de Julián Álvarez junto a su novia

El delantero argentino se tomó unos días de descanso más que merecidos y viajó junto a su novia, Emilia Ferrero, hacia Dubai.



En sus redes sociales, el delantero de la Selección argentina compartió algunas postales de sus vacaciones. En una de las historias se lo ve abrazado y sonriente con Emilia. “Te amo”, escribió.





Las divertidas vacaciones del Dibu Martínez junto a sus hijos

El arquero de la Selección Argentina decidió ir de vacaciones a Dubai junto a su esposa y sus dos hijos. El país se destaca por los inmensos edificios innovadores y las altas temperaturas que parecen un eterno verano.

Desde sus historias de Instagram se puede observar que Martínez disfruta de las aguas asiáticas junto a Santi y Ava.