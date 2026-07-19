La Selección argentina vive las horas más intensas antes de la gran final del Mundial 2026. Este domingo, desde las 16 (hora argentina), enfrentará a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, pero antes del partido hubo una imagen que resumió el espíritu del plantel durante toda la competencia.

La fotografía reúne a Lionel Messi, al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y a cada integrante de la delegación que acompañó al equipo durante los 50 días de concentración en Estados Unidos. La postal fue compartida por la mayoría de los futbolistas en sus redes sociales junto a mensajes cargados de emoción y sentido de pertenencia.

El capitán argentino fue quien publicó el mensaje más representativo. A sus 39 años y atravesando otra destacada Copa del Mundo, eligió destacar el recorrido por encima de cualquier resultado.

"Nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso", escribió Messi, antes de agradecer a sus compañeros, al cuerpo técnico y al staff que acompañó al seleccionado.

El rosarino cerró su publicación con un mensaje que rápidamente se volvió viral entre los hinchas: "Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar. Vamos Argentina".

Un mensaje repetido por todo el plantel

La imagen fue replicada por prácticamente todo el plantel. Rodrigo De Paul habló de un "viaje inolvidable" y destacó que el grupo ya forma parte de la historia del fútbol argentino.

Emiliano "Dibu" Martínez resaltó la importancia de la unión cotidiana y del trabajo colectivo, mientras que Lisandro Martínez definió al seleccionado como "un equipo con un lado humano que no hay palabras para describir".

Cristian Romero también hizo hincapié en la fortaleza del grupo y agradeció el respaldo de los argentinos alrededor del mundo, mientras que Nicolás Tagliafico destacó el valor del esfuerzo compartido detrás de cada entrenamiento y cada partido.

Uno de los mensajes más emotivos fue el de Nicolás Otamendi, quien recordó los sacrificios realizados durante toda la preparación y dejó entrever que podría tratarse de su última participación con la camiseta argentina en un Mundial.

También se expresaron Gerónimo Rulli, Leandro Paredes, Thiago Almada, Valentín Barco y otros integrantes del plantel, todos con un mismo eje: el orgullo de formar parte de un grupo que volvió a colocar a la Argentina en una final del mundo.

La imagen compartida por todos terminó convirtiéndose en un símbolo del recorrido de la Albiceleste durante el torneo. Más allá del resultado frente a España, el plantel eligió transmitir un mensaje de unidad, pertenencia y agradecimiento hacia los millones de argentinos que acompañaron al equipo desde distintos rincones del planeta.