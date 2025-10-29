El caso de Lowrdez Fernández, exintegrante de Bandana, sumó un nuevo capítulo. La artista volvió a hablar públicamente sobre su vida personal y su relación con Leandro García Gómez, su expareja que actualmente permanece detenido, en una charla íntima y espontánea con Fabiana Cantilo durante un vivo en redes sociales.

Según revelaron May Martorelli en Arriba Argentinos, la cantante fue interceptada por la prensa a la salida de un local de ropa donde se probaba el vestuario para su show del jueves, que marcará su reaparición en los escenarios tras el escándalo. Horas después, protagonizó un inesperado intercambio en vivo con Cantilo, quien la vio conectada y decidió invitarla a hablar.

Durante la transmisión, Cantilo no dudó en preguntarle directamente por su vínculo con Leandro, en un tono entre afectuoso y protector.

—“¿Estás separada?” —le preguntó.—“Sí”, respondió Lourdes.—“¿Te pegó?” —insistió Fabiana.—“Hace rato ya... fue su cumpleaños y justo tenía que volver a casa, pero me agarró una fiebre tremenda y me quedé”, explicó la artista, intentando justificar su presencia en la vivienda de su ex.

“El domingo a la noche me agarró una fiebre tremenda y no pude levantarme, me quedé dormida dos días con mucha fiebre”, contó la exintegrante de Bandana. Según explicó, había compartido un whisky con su expareja Leandro García Gómez antes de quedarse dormida, y al despertar se dio cuenta de que tenía anginas. “El lunes tenía que trabajar, pero lo suspendí”, agregó.

En medio de la conversación, Cantilo la interpeló sobre el vínculo con su ex, actualmente detenido. “¿Te pegaba el señor? ¿Te volvió a pegar? ¿Me lo jurás por Dios?”, le preguntó. Lourdes respondió con firmeza: “No volvió. Te lo juro por Dios, por mis cuerdas vocales. Por eso realmente estoy muy triste de que hoy le hayan negado la excarcelación”.

El diálogo, que se volvió viral, mostró la fragilidad emocional de Lourdes y su aparente confusión respecto a la violencia sufrida, algo que la justicia ya había advertido. “No lo queremos al señor que pega, Lourdes. A ningún señor que sea violento”, le insistió Cantilo, mientras la cantante negaba una reconciliación y aseguraba que “no volvió” con él.