Este lunes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de todo el día

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 8° y la máxima sería de 20º, bajando a 15° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 83%, la presión de 1016.6 hPa, viento oeste a 10 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sur entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El martes espera una mínima de 8° y una máxima de 25°. Se mantendrá el cielo parcialmente nublado a lo largo de todo el día.

Luego, el miércoles tendrá una mínima de 10° y una máxima de 27°. La jornada se presenta con cielo completamente despejado durante toda su extensión.

Finalmente, el jueves se espera cielo despejado en la mañana y algo cubierto en la tarde - noche. Respecto a temperatura, la mínima será de 11° y la máxima de 29°.