Tras el fallecimiento de Silvina Luna el jueves 31 de agosto, todos los programas realizaron un homenaje hacia ella por toda su famosa carrera que recorrió en la televisión.

Sin embargo, Marcelo Tinelli no dijo nada sobre la actriz en el debut del Bailando 2023 y esto generó indignación en los televidentes.

El primer programa comenzó con una gran producción con la participación de Pampita, Flor Vigna y Paula Chaves en la apertura, y todo fue furor en el estudio. Además, estuvieron los cantantes Callejero Fino, BM y Luck Ra.

Por otro lado, le hicieron un homenaje a la Selección Argentina que salió campeón del mundo en el Mundial Qatar 2022, y Cristian Castro también cantó algunos de sus temas previo a presentar la primera pareja que abrió la pista del certamen con Noelia Pompa y Sandro.

No obstante, lo que más llamó la atención es que nadie haya mencionado a Silvina, ni siquiera sobre el final, y más aún sabiendo que participó del Bailando en el año 2006 y 2017.

Por este motivo, Ximena Capristo, amiga de la actriz, fue una de las famosas que se expresaron al respecto y fue tajante.

"Pensé que Marcelo iba a decir algo de Silvina. Con la cantidad de veces que ella trabajó en ese show. #JusticiaPorSilvina. Te amamos por siempre", escribió en su cuenta de Instagram.

"Saco en conclusión que Marcelito debe ser amigo de Lotocki porque ni siquiera en sus redes hizo un posteo"; "Tiene razón, en el programa siempre le han hecho homenajes al final del programa cuando fallecía alguien muy querido y más ella que fue parte de ese programa. Ni en el día de su fallecimiento Tinelli comentó algo, subía historias de puras pavadas. ¿Será amigo del doctor muerte?", dijeron algunos de los internautas.

"Yo también esperaba que dijera algo"; "Me extraña todo lo de Tinelli con respecto a Silvina. No me huele bien, no será amigo tapado o algo de Lotocki? Por allí les dejo una pista"; "Siempre hay homenajes. ¿Qué se puede esperar, no? Están los amiguitos de Lotocki, Polino y Moria"; "No hay que mirarlo más, también pensé que iba a decir algo. No hay que consumir este tipo de programas tan frívolos", expresaron otros usuarios.

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre Silvina Luna

Si bien el conductor no mencionó a la actriz, en una entrevista que ofreció al terminar al aire, no tuvo problemas en responder en relación a la lamentable manera en la que partió la modelo.

En un video para las redes de Farándula Show, fue consultado por el acontecimiento que enlutó a la televisión argentina la semana pasada y, a raíz de eso, expresó: "Fue tremendo. Fue durísima la noticia. Apenas pasó lo de Silvina, enseguida mandé a poner el crespón negro en la pantalla de América. Tremendo".

El presentador exigió que se esclarezca la situación que llevó a Luna a la muerte e hizo referencia al fallecimiento del asesor de modas: "Ojalá haya justicia por Silvina, por Mariano Caprarola también... Justamente nos habíamos cruzado audios hace unas semanas, él la seguía mucho a mi hija Juanita y quería bailar acá. Tengo los audios de quince días antes de morir... que quería estar en el Bailando".

Por otro lado, agregó: "Son esas cosas que no las podés creer, no quiero culpar a nadie, pero ojalá haya justicia y que los verdaderos responsables se hagan cargo de esta tragedia".

Finalmente, Marcelo Tinelli expresó el recuerdo que le quedó de la actriz: "Silvina Luna es una mujer, me cuesta decir era, hermosa, maravillosa... Acá brilló en la pista, era amiga de mis amigos, que compartimos comidas... Una divina total, una de las mujeres más lindas y dulces de la Argentina. Una pena que se haya ido".