“Mañana a las 13 voy a darles la noticia más importante de mi carrera”, escribió el miércoles María Becerra en una historia de Instagram. Y cumplió: “La Nena de Argentina” acaba de anunciar su primer show en el Estadio River Plate.

Todo comenzó el 27 junio este año, cuando la artista nominada en cuatro categorías de los Latin Grammy, con más de 25 millones de oyentes mensuales en Spotify y 2.9 mil millones de visitas en YouTube, cantó por primera vez en vivo su hit “Corazón vacío”. En ese momento, María aprovechó para adelantarle a su público que estaba preparando un show a gran escala que marcaría un antes y un después en su carrera. “River, River”, empezaron a corear los fans. “Si hago un River, ¿ustedes van?”, preguntó. Y la respuesta fue unánime.

Ahora, luego de meses de gestiones, finalmente es oficial: la cantante se presentará el sábado 23 de marzo de 2024 en ese estadio de la ciudad de Buenos Aires. Y las entradas saldrán a la venta muy pronto. “Argentina, tanto lo pedimos y por fin la espera terminó. La Nena de Argentina en River Plate”, dice la publicación con la que decidió dar el gran anuncio.

Puede interesarte

María Becerra en River: cómo sacar entradas

La preventa exclusiva para clientes del Banco Patagonia comienza el martes 17 de octubre a las 10 am, por 24 hs o hasta agotar stock. La venta general será a partir del miércoles 18 de octubre a las 10 am. Los tickets se adquieren únicamente a través de All Access.