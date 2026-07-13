La víctima fue identificada como Emmanuel Mendoza. El violento episodio ocurrió en la esquina de Gorriti y Servando Bayo, donde además otros dos jóvenes sufrieron heridas de carácter leve. Buscan identificar a los autores del ataque.

La violencia volvió a dejar una víctima fatal durante la madrugada del domingo en la ciudad de Santa Fe. Un joven de 18 años murió como consecuencia de un disparo de arma de fuego tras un enfrentamiento ocurrido en inmediaciones de Gorriti y Servando Bayo, en zona norte de la capital provincial.

La víctima fue identificada como Emmanuel Mariano Mendoza, de 18 años, cuyo fallecimiento dio origen a una causa caratulada como Homicidio por el uso de arma de fuego.

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Pelea en la vía pública

Según se supo, el episodio se desencadenó en la vía pública, donde por causas que son materia de investigación se produjo una gresca entre varios hombres. En medio del enfrentamiento se efectuaron disparos de arma de fuego que alcanzaron a Mendoza, quien perdió la vida en el lugar como consecuencia de las heridas sufridas.

Como saldo del mismo episodio también resultaron lesionados otros dos jóvenes, B. G. y F. A., ambos de 18 años, quienes presentaban heridas que, en principio, fueron calificadas como de carácter no grave.

Los primeros en llegar al lugar fueron agentes del Comando Radioeléctrico y personal de la Comisaría 26ta., quienes confirmaron que la intervención obedecía a un homicidio registrado en la vía pública luego de una pelea entre varios individuos.

La investigación quedó bajo la órbita del área de Homicidios de la PDI, mientras que en el lugar trabajaron, como es de práctica, peritos en rastros y balística. especialistas de Fotografía Forense, Planimetría, Huellas y Rastros y Balística.

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Peritajes en el lugar

Durante varias horas los especialistas realizaron un relevamiento de la escena y, según trascendió, se habrían secuestrado algunas vainas servidas como así también observado rastros de sangre.

Otro de los datos a tener en cuenta apunta a que los pesquisas averiguan sobre la existencia de cámaras de videovigilancia en la zona, cuyas imágenes serían vitales para identificar a las personas que participaron del violento episodio.

Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas ni identificadas como responsables del homicidio. La investigación continúa orientada a determinar las circunstancias en que se produjo la gresca, el motivo del enfrentamiento y la identidad de quien efectuó el disparo fatal.