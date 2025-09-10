Mauro Icardi finalmente cumplió con la promesa que inició meses atrás y borró de su brazo la imagen de Wanda Nara. El futbolista mostró orgulloso el resultado de su nuevo tatuaje que tapó por completo la figura de su ex pareja.

A través de un posteo en conjunto con su tatuador Arturo Méndez Pérez, el jugador del Galatasaray relució su nuevo diseño; un lobo en un bosque, por sobre su mano, un San Miguel Arcángel.

“Work in progress…”, escribió Icardi al mostrar las imágenes.

Según trascendió, el tatuador viajó desde España exclusivamente para realizar el trabajo.

El diseño elegido por el futbolista contiene un gran significado, ya que San Miguel es conocido por su papel como protector contra el mal y se le representa a menudo derrotando a Satanás o a un dragón, lo que simboliza el triunfo del bien sobre el mal.

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A su vez, también puede simbolizar las batallas personales y la capacidad del portador para superar los obstáculos de la vida.