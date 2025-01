Desde las tranquilas playas de Quequén, en la costa argentina, Jimena Barón disfruta de sus vacaciones en compañía de su hijo, Momo, y su novio, Matías Palleiro.

Mientras lleva adelante el cuarto mes de su embarazo, la cantante comparte desde momentos llenos de reflexión hasta anécdotas graciosas que forman parte de su cotidianeidad. Y, ahora, mostró el enternecedor momento entre su pareja e hijo que no dudó en subir en las redes sociales.

En las últimas horas, Jimena compartió un breve video luego de la competencia de pádel en la que participó su novio. Tras obtener la victoria, el nene no dudó en tener un particular gesto con el exdeportista y que fue presenciado por la artista. “Matías salió campeón de pádel y Momo le lleva las cosas y me mata de amor”, escribió junto a la grabación donde se los ve a ambos, luciendo ropa deportiva, caminando un camino de tierra rodeado de vegetación y autos estacionados.

Momentos más tarde, Palleiro destacó la gran hazaña que vivió con una postal desde el club donde se llevó a cabo el torneo. En la imagen compartida se pudo apreciar al exrugbier junto a su novia y a su hijo, celebrando un momento especial en familia. Además, el gesto de Barón, señalando la imagen de un pollito, resaltó el contexto de su embarazo, un momento especial que vive rodeada del cariño.

Estos retazos de las vacaciones de la actriz y sus seres queridos le permitieron ver a sus fanáticos un poco de la fuerte relación entre el papá de su segundo bebé y el nene de 10 años. Desde que se mudaron juntos en abril pasado, los tres comenzaron a vivir como una familia ensamblada y compartieron un sinfín de aventuras, entre ellas salidas a comer, vacaciones y hasta asistencias al menor con tareas escolares. Y, hace poco tiempo, el anuncio de la inminente llegada de otro integrante a la familia selló el vínculo para siempre.