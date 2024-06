Este jueves por la mañana, Georgina Barbarossa protagonizó un picante momento en medio de la transmisión de su programa A la Barbarossa (Telefe). Mientras debatían sobre el feroz encontronazo que Furia y Martín Ku protagonizaron el miércoles por la noche, la conductora se vio invadida por la ira. Ante la cámara, no pudo evitar dar rienda a sus emociones y lanzó un sinfín de gritos ante la mirada atónita de su equipo.

La pelea de los jugadores se dio en medio de la inminente salida de dos nuevos familiares, los cuales resultaron ser la novia del Chino y la mamá de Nicolás. A los gritos, la doble de riesgo le dejó en claro que quería que la joven dejara la casa y ya no podía soportar su actitud “codiciosa”, en alusión a que su compañero ganó varios premios a lo largo de la competencia.

Al regreso al piso, la presentadora sacó a relucir sus habilidades como actriz y comenzó a imitar a Furia. “¡Todo esto es porque ustedes me tienen envidia y me odian! ¡todos, todos, todos me odian! Eso es lo que pasa. Actor, actor, contestame esto, y no me digan que soy agresiva porque no solo soy”, comenzó, a los gritos, mientras miraba a su panelista Lío Pecoraro, quien no se movió de su lugar.

“Sos una furiosa más”, lanzó Gastón Trezeguet al presenciar la actuación de la animadora, quien aprovechó para calmarse y volver a su lugar. Una vez terminado el acting, el exparticipante de Gran Hermano hizo alusión al video que habían visto previamente: “A mí me parece que el que quedó más agresivo fue el Chino”, interpretó, pero a Georgina no le convenció el argumento: “Bueno, no pará. Me tenés harta, pero ¿quién va a quedar? Por favor, querido, basta de justificar”, lanzó la mujer, quien se levantó junto a los otros miembros del panel y dejando solo a Trezeguet en el centro del estudio, con las luces apagadas.

“¡Pero es que un hombre se le plante a una mujer con ese cuerpo me parece patético!”, se excusó el productor. Entonces, Barbarossa volvió a ponerse en personaje: “¡Basta de justificar lo injustificable!”, gritó sin filtro alguno, lo cual ocasionó un sinfín de carcajadas por parte de los presentes.

“Chicos, se dio porque ninguno de Los Bros cedía a la codicia del Chino e hizo que Nicolás tuviera que decir: ‘se va mi mamá así se termina el quil...’”, continuó Trezeguet, que no estaba dispuesto a dar el brazo a torcer a la hora de defender a Scaglione. Agostina Spinelli, una de las exparticipantes del reality, se puso de su lado, lo cual llevó a que la conductora comentara: “Vieron lo que dice la compañera para defenderlo...”.

¡”Vos me tenés envidia!” expresó la expolicía, lo cual incentivó a que la animadora continuara con su nuevo personaje al aire. “¡Yo no te tengo envidia porque sos flaca, rubia y estás depilada! Porque sos flaca y yo estoy más gorda, que no se puede decir eso porque no es políticamente correcto, pero yo lo puedo decir...”, expresó en voz alta.

Una vez que consiguieron calmarse y recobrar el sentido de la charla, Gastón le dijo: “Es liberador, ¿no?”. Totalmente sincera consigo misma, confesó: “La verdad que sí. Es mi programa, ¿cómo se llama? A la Barbarossa, ¡entonces no me venga a romper las pel...!”, cerró.

Esta no fue la primera vez que la conductora y el ex GH protagonizaron un tenso momento en vivo. Uno tuvo lugar en marzo de este año, cuando ella lo retó por sus múltiples interrupciones en una charla que llevaba a cabo sobre el reality. Las cámaras grabaron toda la secuencia, en especial los gestos faciales de sus protagonistas.

“¿Puedo preguntarle al novio de Emma, que está sentado ahí?”, consultó el panelista al ver a la pareja del estilista cordobés al inicio de la emisión. “Lo vamos a presentar”, remarcó la animadora, quien dejó en claro su molestia. Acto seguido, se dirigió a un productor detrás de escena y le comentó: “Él es el que rompe toda la rutina, Pablo, es Gastón. Rompe toda la rutina...”.

Al reto se sumó Nancy Pazos, que decidió sacar su filoso humor y añadió: “Y eso que era productor, hoy vino... menos mal que va a salir Furia y viene de productor”. Una vez más, Barbarossa apuntó contra él y le indicó que Trezeguet se siente en la cabina del control, lo cual no le gustó para nada y decidió ignorar los comentarios por su parte e interrumpió en reiteradas ocasiones durante su entrevista con otros eliminados del reality.

“Cuando la gente habla, tenés que esperar a que hagan punto, mi amor”, sentenció la mujer al ver que no podía continuar con el programa en su ritmo normal y quedó sumida en un estado de molestia que percibieron sus compañeros.