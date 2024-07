Tomás Kirzner, el hijo de Adrián Suar y sus compañeros del ciclo de streaming Mi primo es así (OLGA) quedaron en el ojo de la tormenta luego que Pepe Cibrián se mostrara enfurecido con ellos por haberse burlado de su lucha para convertirse en padre y Migue Granados hizo un sincero mea culpa al respecto.

El dramaturgo de 76 años se enojó después de que Kirzner, en compañía de Evelyn Botto, Martín Rechimuzzi y Noelia Custodio, recordara una profunda conversación entre Pepe Cibrián y Susana Giménez en la que el director de teatro expresó su angustia por los prejuicios y el debate sobre la adopción de parejas homoparentales.

Sin embargo, la polémica estalló cuando el hijo de Araceli González lo imitó y Custodio hizo un chiste inapropiado sobre la prostitución infantil, y los niños vulnerables que no tienen familias que los cuiden o adopten, lo que causó una gran indignación en él.

Por su parte, Migue Granados -conductor de Soñé que volaba, otro de los ciclo en OLGA- optó por no quedarse callado al respecto y en pleno diálogo con Intrusos (América TV), hizo un mea culpa al hablar sobre el enojo de Pepe Cibrián tras los desafortunados dichos que se escucharon al aire en el canal de streaming.

Todo comenzó cuando el cronista le preguntó si había visto el móvil del dramaturgo en el programa que conduce Flor de la Ve y ante su consulta, Granados respondió con sinceridad: "Si, lo vi y me quería morir básicamente".

🙏 Luego de que el director teatral apuntara contra el streaming, @miguegranados hizo un mea culpa por el chiste fuera de lugar.https://t.co/kIj5GQ4LoX pic.twitter.com/9SddyovlrY — Haceinstantes (@Haceinstantes) July 17, 2024

"El problema de nuestro lado, de Toto puntualmente, es que ellos se estaban riendo de un archivo viejo, pero el conflicto fue que cuando contó esa historia, banalizó lo del principio, que era la historia de una piba que vivía en la calle", analizó sobre la secuencia que tuvo a Kirzner y su compañera Custodio de protagonistas y finalmente terminó molestando al director de teatro.

Segundo más tarde, Granados subrayó que "Toto también tiene una historia de ese estilo" y "no cree que se burle de eso". Ante sus palabras, el movilero le preguntó: "¿Crees que el entendió otra cosa y por eso se enojó?".

Rápidamente, Migue aclaró: "Valido absolutamente lo que Pepe entendió porque es su lucha y hay que validarlo".

"Me dio mucha pena porque el loco me sigue, lo sigo, ha venido a mi programa. Yo estaba en el auto, esperando a alguien, y no estaba viendo Intrusos. No sabía lo que había pasado. Cuando lo vi, me quería morir", expresó el conductor del streaming, visiblemente consternado.

Por último, Granados sentenció; "Quedó muy banalizada la lucha inicial solo por reírse de una frase. Y me quiero matar por eso porque no me gusta". "A veces se agrede y se pide disculpas, somos personas y puede pasar. Yo lo quiero a Cibrián, es una eminencia. Me angustié mucho", reconoció.