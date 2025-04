Morena Rial publicó un fuerte comunicado en sus redes sociales luego de recuperar la libertad tras ser excarcelada por la Justicia. La hija de Jorge Rial está involucrada en una causa por un presunto robo en Villa Adelina y, por primera vez desde entonces, decidió expresarse públicamente.

“Quiero comunicarles que como me encuentro abocada a cumplir con las imposiciones de conducta que me impuso el juzgado de garantías al momento de excarcelarme, y por el compromiso que tengo con mi papá Jorge Rial, mi hermana, mis hijos y mis abogados del estudio del doctor Pierri, mantengo mi decisión de no dar declaraciones a la prensa”, escribió Morena.

En el mismo texto, hizo una autocrítica y reconoció errores: “He hablado mucho con mis abogados y sinceramente pido disculpas públicas por los eventuales errores cometidos en estos últimos 30 días. Aprendí mucho y sigo aprendiendo”.

También reveló que está en tratamiento psicológico: “Estoy llevando adelante una terapia intensa que me permita ir mejorando mis acciones”. Y valoró el acompañamiento de la Justicia: “Destaco la preocupación de la jueza de garantías, que viene siguiendo de cerca mis tratamientos. Este control me hace muy bien y agradezco la contención de mis abogados, mi familia y los profesionales que me están ayudando”.

Puede interesarte

Sobre los chats filtrados en la causa, Morena apuntó contra un abogado al que calificó como “poco profesional”: “Sé perfectamente quién es. Estoy a disposición de la Justicia y me presentaré junto a mis abogados cuando sea citada. Más allá de lo que se interpreta en esos mensajes mezclados, daré mi testimonio en ese momento. Yo respondo solo por mí, no por los demás imputados”.

Por último, agradeció a sus abogados con nombre propio: “Agradezco profundamente a @alejandro_cipolla por su excelente desempeño, y por eso lo sigo eligiendo junto a @pierrimiguelangel”.