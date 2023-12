Morena Rial (24) estuvo el pasado fin de semana en la provincia de Tucumán, donde viajó para realizarse un retoque estético, aunque también aprovechó para responderle a Charlotte Caniggia (30), quien la tildó de "mafiosa" en Bailando 2023.

Todo comenzó en una emisión del certamen de baile más famoso del país cuando Marcelo Tinelli (63) le preguntó a la participante qué opinaba de sus compañeros en el programa.

Y cuando tocó el turno de Lola Latorre, Charlotte aseguró: "Hay que quererla por la mamá, la mamá es una conchuda, es como meterte con More Rial".

Si bien estas polémicas declaraciones fueron hace más de una semana, recién ahora la hija de Jorge Rial recogió el guante y decidió responderle a la hija de Claudio Paul Caniggia través de su cuenta de Instagram.

Puede interesarte

De viaje por la capital tucumana, la influencer compartió una historia en su perfil, donde la siguen 30 mil personas, ya que le cerraron el anterior y tuvo que abrir uno nuevo.

La mamá de Francesco subió una foto con un famoso peluquero, y al parecer ex amigo de Charlotte, llamado Pablo Verxelitaki. Y sobre ella escribió: "¿Cuál es la bronca con Charlotte? Que los verdaderos amigos son reales. Te amo @verxelitakipablo". Pero eso no fue todo.

En la siguiente historia, que consistía en un fondo negro con letras blancas, ella reveló cuál es, según su parecer, el origen del enojo de Charlotte: "@chcaniggia_n nombrándome de mafiosa y la verdadera bronca es que al supuesto amigo lo 're denigró' y acá estoy yo, reales con reales".

Cabe recordar que ambas bailaron juntas en la salsa de a tres el Bailando 2019, cuando Charlotte era participante y Morena fue como invitada. El jurado fue lapidario con la performance y la hija de Mariana Nannis luego confesó que se sintió molesta porque la criticaron a ella y no a su compañera.

"Me sentí mal. No me gustó que me bardeen a mí. No me gustó nada, a mí me bardearon y a More no le dijeron nada. Nosotros bailamos bien", aseguró en aquella oportunidad la hermana de Alexander en la mesa de Mirtha Legrand (El Trece).