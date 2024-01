México lamenta la prematura muerte del actor Adán Canto, famoso por sus papeles en películas de gran renombre, como X-Men, y las series Designated Survivor y Narcos, entre muchas otras. El artista falleció a los 42 años de edad por motivo de un cáncer de apéndice, según revelaron los medios del país azteca y de Estados Unidos.

Canto murió este lunes, según informó una publicación realizada desde la propia cuenta de Instagram del artista, con un mensaje de despedida y homenaje. "Un hombre que nunca se quejó e inspiró a muchos", escribieron.

El último trabajo de Canto fue en la serie La chica que limpia, versión estadounidense basada en la ficción argentina, en la cual interpretaba al mafioso Arman Morales, quien le ofrece protección a la mujer a cambio de que esta realice trabajos de limpieza en situaciones ilícitas.

En las redes sociales, la productora televisiva Fox expresó sus condolencias con los seres queridos y fanáticos del actor, al tiempo que afirmó que su memoria sería "apreciada por siempre".

Canto nació el 5 de diciembre de 1981 en Ciudad Acuña, en el estado de Coahuila, al norte de México. Desde niño se crió entre la cultura mexicana y la estadounidense.

"De pequeño iba a la escuela a Texas y después regresaba a mi pueblo. Es muy bonito tener ese privilegio de entender dos culturas", había indicado en un una entrevista con la agencia de noticias EFE en febrero de 2022.

Sin embargo, el artista nunca imaginó que su destino sería la actuación, ya que su primer gran sueño era ser cantante y compositor. Tal fue así que durante su adolescencia, emigró a la Ciudad de México para probar suerte y buscar una carrera en la música.

De acuerdo con sus declaraciones, sus primeros pasos en la industria del entretenimiento los dio en comerciales y programas de televisión.

Puede interesarte

"Ser actor era algo que me llamaba la atención, pero nunca me imaginé que fuera posible, pensaba que era algo que hacían personas que heredaban ese tipo de posiciones", relató.

Canto desarrolló la mayor parte de su carrera en Estados Unidos y uno de sus proyectos más sonados fue su papel de Sunspot en X-Men: Días del futuro pasado (2014) o el de Desi en el filme protagonizado por Halle Berry, Bruised (2020).

Aunque ser un personaje de X-Men es importante, Canto consideró que su papel en la serie The Following (2013) fue uno de los trabajos más contundentes en su vida. Este papel en esta serie dramática fue definitivo en su carrera ya que interpretó al personaje Paul Torres. Precisamente, The Following cuenta la historia de un exagente del FBI inmerso en una red de asesinos en serie.

"Fue el primer proyecto que cambió mi vida totalmente; Paul Torres fue un personaje que me encantó desarrollar, con muchos problemas psicológicos, y trabajar con (Kevin) Bacon fue genial. Después de esa serie se me abrieron las puertas", aseguró.

Para Canto su trabajo en Estados Unidos, siendo latino, era muy importante. "Es esencial seguir ampliando la mesa que han construido otros latinos en Hollywood, para contar nuestras historias, no necesariamente historias de latinos, pero con nuestra óptica, nuestra sensibilidad, y abriendo espacios para nuestra gente", afirmó en la entrevista a EFE.