“¡Llegó a nuestro mundo Beltrán! Estamos muy felices y queremos compartirlo con ustedes”, escribió Alejandro Fantino segundos después de las 12 de la noche de este jueves. Junto a una catarata de corazones, el conductor publicó una serie de imágenes de los primeros momentos de vida de su hijo junto a su esposa, Coni Mosqueira.

La primera de las fotos muestra el instante en el que el pequeño Beltrán se aferró al pecho de su madre, mientras el comunicador acariciaba la cabeza de su pareja e intentaba hacerle un mimo a su hijo con su dedo.

En la segunda imagen, Fantino mostró su costado más tierno al sostener en brazos a su hijo recién nacido. Con una mirada llena de emoción, el conductor recibió a su bebé con un sentimiento de amor sin dimensiones.

En cuestión de minutos, la publicación superó los 18.000 “Me gusta” y los 1.300 comentarios. Es que, el más de medo millón de seguidores de Fantino compartió su alegría por la llegada de Beltrán. Entre ellos, se destacó el cantante Axel, quien expresó sus felicitaciones y bendiciones. Se sumó, además, Leo Montero, quien escribió: “¡¡Felicidades para ambos, Ale querido!! Abrazo papá”.

A finales de marzo de este año, la pareja reveló el nombre de su hijo durante su baby shower. En ese momento, el conductor y su mujer realizaron un gran festejo en el que aprovecharon para comunicarle a sus seres queridos cómo se llamaría el pequeño.

Entre anécdotas, rica comida y distintos juegos, los esposos esperaron al final del evento, en la mesa dulce, para dar la noticia. Junto a una mesa decorada en la gama de los marrones, también una torta con un osito, nubes y muchas estrellas, dejaron registrado el nombre elegido para su hijo: Beltrán.

Antes de decidirse por este nombre, la pareja pasó por una variedad de opciones. La elección no fue muy sencilla para ellos. Desde que anunciaron que iban a ser padres de un varón se armó un debate. Como ambos son hinchas de Boca, en primera instancia se especuló con la posibilidad de elegir Juan Román, por Riquelme, a modo de homenaje para el ídolo y actual presidente del club Xeneize, aunque esta versión al final fue desmentida por los protagonistas.

En esa línea, el conductor confirmó que a su mujer no le gustaban los nombres que él proponía. “Coni me rebotó Áyax, Diomedes, Aquiles, Anaximandro, Anaxímenes, Demócrito. Yo quería Juan Román (Por Riquelme)…pero no se dio”, dijo en su momento el periodista en LAM (América).

“¡Un día con mucho amor! Gracias por tantos mimos. Familia y amigos”, comenzó diciendo Coni, tras publica un álbum de varias imágenes del evento en su cuenta de Instagram. “Gracias por este viaje de amor y de permanencia en lo único que importa en la vida”, escribió.

Por su parte, a través de esta misma red social, Alejandro también publicó otras imágenes del festejo y escribió unas palabras. “Esperando la llegada de una personita que viene a darnos amor y más amor. Acá con mi mamá, Chita, con la madrina Fabi y Leito, uno de mis hermanos de alma. Gracias princesa de mi alma Coni Mosqueira por este viaje juntos hacia lo eterno”, concluyó el conductor.