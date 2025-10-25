Eva Bargiela y Gianluca Simeone compartieron la noticia más feliz de sus vidas: el nacimiento de su primer hijo. La modelo y el exfutbolista lo anunciaron con una publicación compartida en sus redes sociales y una serie de fotografías en la que presentaban al recién nacido.

“El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido Faustino”, dice el texto junto a un corazón blanco y la información del peso al momento de nacer: “4,085 kg de puro amor”. De inmediato, el posteo se pobló de felicitaciones de amigas y colegas de la modelo, como Ailén Bechara, Luli Fernández, Virginia Gallardo, Flopy Tesouro y Stephanie Demner, quienes manifestaron su felicidad con palabras y emojis.

La primera foto muestra un primer plano de los piecitos de Faustino recién llegado al mundo. Las otras los muestran a los flamantes papás, contemplando a su hijo, entre lágrimas y sonrisas en la sala de parto. Y en la última, Eva amamanta por primera vez a su hijo, mientras Gianluca contempla la escena con una mirada que mezcla ternura y admiración.

Apenas un par de días antes, Bargiela no ocultaba sus ansias por el inminente nacimiento del niño, refugiándose en sus seres queridos y reduciendo sus apariciones en las redes sociales. Esto motivó que sus fans expresaran alguna preocupación, lo que derivó en un mensaje tranquilizador.

Para ello, mostró el mensaje privado que le había enviado una seguidora. “Eva, ¿cómo estás? ¿Ya nació? Estás desaparecida, danos señales”, escribió la usuaria notablemente ansiosa. Fiel a su estilo, la influencer compartió la imagen junto a la frase: “Tengo que subir evidencia, si no, no me creen”. Además, la modelo agregó un sticker que decía “juguito de la paciencia”.

Más allá de esta explicación, la pareja del exfutbolista decidió grabar un video para comunicarse con sus casi 480 mil seguidores: “Sigo esperando a que salga Faustino de la panza, está muy cómodo este nene. Me estoy poniendo nerviosa, pero yo quiero mantener el eje porque estamos en fecha, está todo bien, todos los controles nos están dando bien. La médica me dijo que no entre en pánico, que está todo bien, que va a salir cuando él quiera. Así que acá seguimos esperándolo”, relató. Y tal como lo había presagiado, Faustino llegó al mundo cuando él tuvo ganas.