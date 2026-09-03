En la noche del martes, Ian Lucas confirmó la noticia más importante de los últimos tiempos. A sus 27 años, el joven finalmente está a punto de ser parte de una de las grandes apuestas de su vida, un desafío que lo llena de entusiasmo.

Con un video que subió a sus historias de Instagram, Ian anunció que participará en MasterChef Junior, un proyecto del que se habló mucho en las últimas semanas, cuando se dijo que sería conductor, rol que luego quedó en manos de Verónica Lozano.

Se dijo que el manager del campeón de MasterChef Celebrity estalló de furia al enterarse de la resolución de Telefe y que hubo pase de facturas. Tras ese revuelo, en las últimas horas Ian Lucas contó, con una sonrisa enorme, la noticia bomba: "Llegó el día de contarles algo que no puedo creer todavía. Voy a ser parte del jurado de MasterChef Junior".

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"Vuelvo al programa que me cambió la vida pero esta vez de manera distinta. Ahora voy a estar del otro lado compartiendo con los más chiquitos, donde van a cumplir sus sueños", siguió Ian sobre el reality, listo para volver al ruedo.