Flor Vigna protagonizó una tremenda pelea con una participante del reality peruano Mundos Opuestos con transmisión en Chile y el video fue viral. La bailarina dio que hablar tras su cruce con la DJ, modelo e influencer de ese país, Ignacia Michelson.

“No puedo soportar su voz, no me la banco más, ella quiere mandar”, le dijo la Michelson a otro compañero y de inmediato la bailarina la enfrentó: “Vení a decirmelo a la cara”. “Tú dices que estuviste en cinco realities...”, retrucó la chilena.

“Sí, pero no es una competencia eso, yo te estoy diciendo que escuches a tus compañeros, no te estoy diciendo...”, le respondió Flor, pero la influencer siguió: “¿Me vas a dejar hablar o no...? Yo a ti recién te estoy conociendo, no sé cómo tú eres, no sé si tú estas fingiendo ser ‘good vibes’”.

“No te animas a hablarme a la cara”, interrumpió Vigna y el tenso cruce siguió. “No me estas dejando hablar”, se la escuchó conestarle a Ignacia y luego, a otro compañero le comentó: “Ella tiene un doble discurso, no le creo nada”.