Mariana Brey y Nancy Pazos tuvieron un fuerte cruce en el aire de A la Barbarossa y en Puro Show mostraron cómo escaló el enfrentamiento entre las panelistas del programa de Telefé.

Fue en el marco de un debate por las marchas de los miércoles que realizan los jubilados, donde Brey marcó su postura y Nancy salió a contestarle indignada por sus dichos en televisión.

“Los miércoles es histórico, los barras e hinchas aparecieron la semana pasada porque reprimían, este es el problemita que tenés, que hace muy poco que estas leyendo de política”, le dijo picantísima Pazos.

En su programa de radio, Nancy Pazos destrozó a Mariana Brey luego de su cruce en el programa de Georgina Barbarossa en el medio de un debate por la marcha de los jubilados.

“Hoy tuve que discutir con una pel..., porque no hay otra manera de explicarlo, a esta altura no tengo otra, puedo debatir con gente que no piensa como yo pero con ignorantes me cuesta mucho y me sale lo peor de mi soberbia”, dijo sin filtros la panelista sobre su compañera.