Luego de varios días marcados por declaraciones cruzadas y un intenso debate en redes sociales, Mica Viciconte y Daniela Celis volvieron a verse las caras en el ciclo de streaming de Gran Hermano. Lejos de esquivar el tema, ambas eligieron abordar la polémica con ironía y aprovecharon el reencuentro para transmitir calma a los seguidores.

El programa arrancó con bromas sobre la ausencia de Fede Popgold, a quien Mica mencionó entre risas: “Mi compañero se fue 15 días a Canadá a descansar. Prácticamente para lavarse las manos de todo lo que pasó”. Después, explicó cómo quedó conformado el equipo: “Dani está cubriendo el lugar de la Tora, lo está haciendo muy bien y yo estoy acá. Obviamente esto está avalado por la producción”.

Sin evitar la controversia, Viciconte bromeó sobre la repercusión del episodio: “Ninguna paró de dar notas para aclarar algo que se lo llevaron para cualquier lado”. Además, aclaró: “La decisión de que ella no esté acá no fue mía, sino de la producción, que cree que era lo indicado”.

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La respuesta de Daniela Celis no tardó en llegar: “Pero si estoy acá”, lanzó, dando pie a un intercambio divertido. Mica siguió el juego: “Se escucha la voz de ella, me da un poco de nostalgia, pero no está”, dijo mientras Celis aparecía en escena con un traje negro similar al de su compañera.

"¿Está todo bien entre nosotras?": Mica Viciconte y Daniela Celis aclararon las cosas en vivo pic.twitter.com/sFA8xZaDXZ — tronk (@TronkOficial) July 6, 2026

Más allá de las bromas, ambas aprovecharon para despejar dudas sobre su relación. Viciconte fue directa: “No somos amigas. Somos buenas compañeras, nos llevamos bien”. Por su parte, Celis valoró el debate generado: “Está bueno concientizar, que cada una dé su punto de vista y es válido, está bueno lo que se generó”.

Daniela también remarcó que su descargo no fue contra Viciconte, sino hacia quienes opinaron sobre su cuerpo: “Decían cosas que eran totalmente mentira”.